Kellerkind Rot Weiss Ahlen empfängt am 28. Spieltag der Regionalliga West Fortuna Köln. RWA-Sportchef Orhan Özkara glaubt an einen Sieg gegen das Spitzenteam.

Für den Tabellenvorletzten der Regionalliga West, Rot Weiss Ahlen, ist sieben Spiele vor dem Saisonende jeder Punkt überlebenswichtig. Nach der 2:4-Pleite am vergangenen Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf II empfangen die Ahlener den Tabellenvierten Fortuna Köln am Samstag - 6. April, 14 Uhr - im Wersestadion.

"Das Spiel gegen Düsseldorf war enttäuschend. In der ersten Halbzeit haben wir zwar zwei unnötige Gegentore kassiert, aber das Spiel in dieser Phase trotzdem dominiert. In der zweiten Halbzeit haben wir extrem nachgelassen, das war enttäuschend. An diesem Tag hätten wir Düsseldorf schlagen können, haben es aber nicht geschafft", fasst Orhan Özkara, Sportchef von RWA, die Niederlage zusammen.

Die Trainingswoche verlief laut Özkara positiv: "Wir haben die Niederlage aufgearbeitet und wollen gegen Fortuna Köln über 90 Minuten unsere Performance abrufen, um das Spiel zu gewinnen." Drei Punkte fehlen aktuell zum rettenden Ufer, ein Sieg wäre also Gold wert. Im Hinspiel konnten sich die Kölner mit 2:0 durchsetzen, RWA hat also noch eine Rechnung offen.

Die Personallage hat sich bei den Ahlenern zudem etwas entspannt. Trainer Björn Joppe stehen bis auf die Langzeitverletzten Jannik Borgmann, Oktay Dal und Kosuke Tsuda und die gelbgesperrten Celal Aydogan und Maurice Buckesfeld alle Akteure zu Verfügung.

Ich glaube, wenn wir mutig auftreten und auf unsere Stärken setzen, dann können wir auch gegen Fortuna Köln gewinnen. Im Laufe der Saison haben wir gezeigt, dass wir gegen die Teams, die oben stehen, punkten können. Orhan Özkara

Özkara weiß um die Stärke der Domstädter, sieht aber dennoch eine Chance: "Wir wissen, wie stark sie sind, aber im Hinspiel war das auch kein Spiel, was wir unbedingt verlieren müssen. Ich glaube, wenn wir mutig auftreten und auf unsere Stärken setzen, dann können wir auch gegen Fortuna Köln gewinnen. Im Laufe der Saison haben wir gezeigt, dass wir gegen die Teams, die oben stehen, punkten können. Vielleicht liegen uns diese Mannschaften besser als die direkten Konkurrenten im Keller."

Als Beispiele für Siege gegen Teams, die in der Tabelle gut platziert sind, nannte der RWA-Sportchef die Erfolge gegen den 1.FC Düren (3:1, 14. Spieltag) und den Wuppertaler SV (2:1, 15. Spieltag) aus der Hinrunde. "Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen und unser Potential ausschöpfen, dann ist das durchaus möglich, solche Spiele zu gewinnen", blickt der 45-Jährige hoffnungsvoll auf die anstehenden Aufgaben im Abstiegskampf.

Das Restprogramm der Ahlener hat es nämlich in sich, wie sie hier nachlesen können.