Offiziell: Diese 36 Vereine haben eine Regionalliga-Lizenz beantragt

Die Frist ist beendet, nun ist offiziell, wer sich alles für die Regionalliga-Lizenz bewirbt. Aus den drei Oberligen stellt der Mittelrhein die meisten Teams, die sich bewerben.

Lange wurde gerätselt, wer aus den Oberligen eine Lizenz für die Regionalliga beantragt. Bekanntlich wurden die Regularien verschärft, dementsprechend sind viele Klubs aud dem Raster gefallen.

Wie die SF Baumberg, die trotz einer komfortablen Führung in der Oberliga Niederrhein nicht aufsteigen wollen, weil das Drumherum zu viel wäre.

Nachdem die Bewerbungsfristen abgelaufen sind, hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) nun mitgeteilt, wer aus der 3. Liga, der Regionalliga und den drei Oberligen eine Lizenz beantragt hat. Insgesamt sind es 36 Klubs, die bei sportlicher Qualifikation in der Regionalliga in der Saison 2024/25 an den Start gehen würden.

Die Übersicht

3. Liga:

DSC Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund U 23

MSV Duisburg

FC Viktoria Köln

SC Preußen Münster

SC Verl

Regionalliga West:

Alemannia Aachen

Rot Weiss Ahlen

1.FC Bocholt

1.FC Düren

Fortuna Düsseldorf U23

FC Gütersloh

1. FC Köln U23

SC Fortuna Köln

SV Lippstadt

Borussia Mönchengladbach U23

SC Rot-Weiß Oberhausen

SC Paderborn U23

SV Rödinghausen

FC Schalke 04U23

SSVg Velbert

FC Wegberg-Beeck

SC Wiedenbrück

Wuppertaler SV

Oberliga Westfalen:

ASC 09 Dortmund

Türkspor Dortmund

Spvvg. Erkenschwick

VfL Sportfreunde Lotte

Oberliga Niederrhein:

ETB Schwarz-Weiß Essen

Germania Ratingen 04/19

KFC Uerdingen

Mittelrheinliga: SV Bergisch Gladbach

Bonner SC 01/04

Spvg Frechen

SV Eintracht Hohkeppel 1966

VfL 08 Vichttal

Der Verband teilte in einer Mitteilung mit:

Nach Prüfung auf Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen obliegen inhaltliche Prüfung und die Entscheidung über die Zulassung dem Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes.

Neben der sportlichen Qualifikation müssen die Vereine unter anderem die in den Richtlinien für das allgemeine Zulassungsverfahren einschließlich der technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen (Mindeststandards) genannten Voraussetzungen erfüllen.

Voraussichtlich im Laufe des Mai 2024 wird den Klubs ein Bescheid zugehen. Eine finale Entscheidung über die Zulassungserteilung oder Zulassungsverweigerung fällt nach Ausgang der sportlichen Entscheidungen.