Gibt es bald wieder internationalen Vereinsfußball beim FC Schalke 04? Die Königsblauen haben einem Klub die Nutzung der Arena angeboten.

Der FC Schalke 04 spielt in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg. Dennoch liegt der Zuschauerschnitt bei mehr als 60.000. Das ist europaweit einmalig. Bekommen die Besucher der Veltins-Arena bald sogar wieder Champions-League-Spiele im eigenen Stadion zu sehen? Zuletzt war das in der Saison 2018/19 der Fall, als die Königsblauen bis ins Achtelfinale kamen und dort an Manchester City scheiterten.

Eine baldige Rückkehr ins internationale Geschäft scheint ob der aktuellen sportlichen Situation fernab jeglicher Realität. Dennoch könnte es sein, dass es in Gelsenkirchen in der kommenden Saison wieder internationalen Fußball zu sehen gibt.

Denn S04 hat dem ukrainischen Meister Shakthar Donezk angeboten, in der nächsten Saison seine Spiele in der Champions League oder Europa League in der Schalker Arena auszutragen. „Der FC Schalke 04 bietet Shakhtar Donezk aktuell die Möglichkeit an, ihre Europa- oder Champions-League-Spiele in der VELTINS-Arena auszutragen. Diese Zusammenarbeit birgt natürlich auch ein wirtschaftliches Potenzial für den Verein“, erklären die Königsblauen in ihrem Newsletter. Um eine potenzielle Auslastung des Stadions für die Spiele abschätzen zu können, führt der Verein gerade eine Umfrage unter seinen Anhängern durch.

„Unsere Vereine haben gemeinsame Wurzeln in der Tradition des Bergbaus und sind von einem tiefen Gefühl der Geschichte und Kameradschaft geprägt. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts unterstützen wir Initiativen und Hilfsorganisationen, die Flüchtlingen in unserer Stadt Gelsenkirchen“, wirbt Schalke für sich.

Wegen des russischen Angriffskriegs kann der Klub aus dem Osten der Ukraine nicht in Donezk spielen. In der Saison 2022/23 spielte Schachtar deshalb in Warschau. In der aktuellen Serie wurden die Heimspiele in der Champions League im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen.

Und das mit großem Erfolg. Das Spiel gegen den FC Barcelona sahen beispielsweise knapp 50.000 Zuschauer. Bereits vor dem Beginn der Spiele hatte der HSV 28.000 Zuschauerpakete für alle Gruppenspiele abgesetzt.

Auch für den Hamburger SV hat sich das gelohnt. Für die Bereitstellung des Stadions sowie seiner Dienstleistungen erhielt der Verein eine Umsatzbeteiligung. Profitieren in der kommenden Saison die Knappen? Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Donetzk erneut für das internationale Geschäft qualifiziert, ist groß. Aktuell führt der Verein die Tabelle in der ukrainischen Liga an.

Das Schalker Stadion kennt Donezk auch aus eigener Erfahrung. Zuletzt spielte Shakhtar in der Saison 2015/16 auf Schalke und gewann in der Europaleague mit 3:0.