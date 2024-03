Rot Weiss Ahlen besiegte den FC Wegberg-Beeck im Nachholspiel des 20. Spieltags der Regionalliga West mit 3:1 und verkürzte den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Während sich die meisten Teams der Regionalliga West in der Länderspielpause befinden, trafen am Samstag - 23. März 2024 - Rot Weiss Ahlen und der FC Wegberg-Beeck im Nachholspiel des 20. Spieltags aufeinander.

RWA behielt in diesem Abstiegsgipfel mit 3:1 (3:0) die Oberhand und sammelte Big Points im Kampf um den Klassenerhalt. Bereits zur Pause führten die Ahlener dank der Tore von Pedro Cejas (4.), Maurice Buckesfeld (29.) und Ömer Uzun (37.) mit 3:0. Merlin Schlosser erzielte im zweiten Durchgang den Ehrentreffer für die Beecker (65.).

Mit dem klaren Sieg bleiben die Ahlener zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf einen sicheren Nichtabstiegsrang konnte dafür auf drei Punkte verkleinert werden.

Björn Joppe, Cheftrainer der Rot-Weissen, lobte seine Mannschaft in höchsten Tönen: "Wir haben einen absolut verdienten Sieg eingefahren, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Wir waren von der ersten Minuten an fokussiert, aggressiv und haben unsere Tormöglichkeiten genutzt. Da muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Man hat das schon in dieser Woche gemerkt, dass die Anspannung immer größer wurde, weil der Fokus immer auf den Punkten lag und so haben wir auch in der ersten Halbzeit gespielt."

Rot Weiss Ahlen: Brüseke – Buckesfeld, Cvetkovic, Reithmeir (85. Rizaj) – Camoglu (65. Asare), Lanfer, Aydogan, de Lemos (73. Karabatic) – Coleman (85. Tankulic) – Cejas, Uzun (65. Özkara) Brüseke – Buckesfeld, Cvetkovic, Reithmeir (85. Rizaj) – Camoglu (65. Asare), Lanfer, Aydogan, de Lemos (73. Karabatic) – Coleman (85. Tankulic) – Cejas, Uzun (65. Özkara) FC Wegberg-Beeck: Meyer – Schlosser (72. San Jose), Hühne, Pluntke, Leersmacher (84. Fensky), Post – Cartus, Torrens – Stromberg (84. Pesch), Hasani, Kleefisch Schiedsrichter: Jan Peter Weßels Zuschauer: 612 Tore: 1:0 Cejas (4.), 2:0 Buckesfeld (29.), 3:0 Uzun (37.), 3:1 Schlosser (65.)

Die zweite Halbzeit verlief nicht ganz nach dem Geschmack des 45-Jährigen. "Leider hatten wir im zweiten Durchgang eine Phase, in der wir den Gegner wieder ins Spiel gelassen haben. Trotzdem haben wir bis zur 65. Minute alles wegverteidigt und hätten auch noch das vierte oder fünfte Tor machen können", sagte Joppe. Sein Fazit fiel dennoch positiv aus: "Insgesamt sind wir zufrieden über die drei Punkte, die wir auch haben wollten. Wir leben noch! Nächste Woche geht es gegen Düsseldorf II weiter und da wollen wir die nächsten Punkte holen."

Der FC Wegberg-Beeck rutscht mit der Niederlage auf Platz 16 ab, da der SV Lippstadt mit einem Sieg im Parallelspiel (2:1 gegen SSVg Velbert) vorbeizog. FC-Interimstrainer Mike Schmalenberg war besonders über die schwache erste Halbzeit ernüchtert: "Ich bin sehr enttäuscht, weil wir uns viel mehr vorgenommen hatten, als nach 30 Minuten in dieser Art und Weise das Spiel aus der Hand zu geben."

Schmalenberg ergänzte: "Es ist uns in der zweiten Halbzeit zwar gelungen, ein Tor zu erzielen und das Spiel etwas zu verändern. Aber das war am Ende zu wenig. Damit haben wir einen Matchball verspielt." Während Rot Weiss Ahlen am kommenden Spieltag zur U23 von Fortuna Düsseldorf reisen muss (30. März, 14 Uhr), empfängt Wegberg die zweite Mannschaft des 1. FC Köln (31. März, 14 Uhr).