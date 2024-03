Die SSVg Velbert läuft weiterhin mit der roten Laterne durch die Regionalliga West. Am Samstag gastiert Velbert beim SV Lippstadt. Mehr Kellerduell geht kaum.

Es ist der Tag der Abstiegsduelle. Der 22. März wird den Keller der Regionalliga West ordentlich durcheinander bringen. Rot Weiss Ahlen empfängt den FC Wegberg-Beeck und die SSVg Velbert gastiert beim SV Lippstadt.

Für das Schlusslicht aus Velbert geht es vielleicht um die wichtigsten drei Punkte der Saison. Im Falle einer Niederlage würde der Abstand auf die ersehnten rettenden Plätze sieben Punkte betragen - wenn es ganz schlecht läuft und Wegberg-Beeck im Parallelspiel gewinnt, wären es sogar acht Zähler. Andersrum wäre die Sport- und Spielvereinigung mit einem Dreier wieder voll im Rennen um den Klassenerhalt dabei.

Auf die Elf der SSVg wird eine Truppe zukommen, die sehr gut in Form ist. Aus den vergangenen fünf Spielen holte der SV Lippstadt zehn Punkte. Eine starke Ausbeute für einen Abstiegskandidaten.

Oliver Kuhn, erster Vorsitzende der Velberter, weiß um die Situation: "Wir sind schon länger im Tal der Tränen und wissen die Lage einzuschätzen. Wir bereiten uns mit einem Kurztrainingslager am Freitagabend auf Lippstadt vor und wollen in diesem richtungsweisenden Spiel selbstverständlich drei Punkte holen. Wir treten die Auswärtsreise optimistisch an."

Wir führen im Moment intensive Gespräche mit zwei Kandidaten. Mit wem verrate ich jetzt nicht (lacht) Oliver Kuhn im Hinblick auf die Trainersuche

Das Resultat aus der Begegnung mit dem SV Lippstadt wird auf jeden Fall wegweisend für den Rest der Saison sein. Nach der Partie gegen die Lippstädter wird die SSVg Velbert erneut ein Sechs-Punkte-Spiel bestreiten müssen. Dann ist die U23 von Borussia Mönchengladbach zu Gast, die unter Trainer Eugen Polanski ebenfalls tief im Kampf gegen den Abstieg festsitzt.

"Gladbach II ist noch weit weg und nicht in den Köpfen. Lippstadt gilt unser voller Fokus", erklärt Kuhn.

Vollen Fokus legt die Sport- und Spielvereinigung aktuell auch auf die Trainersuche. Kuhn mit dem Update: "Wir führen im Moment intensive Gespräche mit zwei Kandidaten. Mit wem verrate ich jetzt nicht (lacht). Ich denke, dass wir eventuell sogar vor Ostern eine Entscheidung öffentlich machen können.