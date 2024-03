Alemannia Aachen hat vor einer Top-Kulisse die Tabellenführung der Regionalliga West ausgebaut. Die SSVg Velbert schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Alemannia Aachen hat im Aufstiegsrennen der Regionalliga West vorgelegt. Trotz großer Verletzungssorgen konnte das Team von Trainer Heiner Backhaus Fortuna Düsseldorf II vor 25.400 Zuschauern mit 2:1 bezwingen.

Die Hausherren begannen munter und erspielten sich zu Beginn gleich mehrere gute Chancen. Doch sie kassierten eine kalte Dusche. Die formstarken Gäste konterten und gingen durch Kilian Skolik mit 1:0 in Führung (13.).

Aachen ließ sich allerdings nicht beirren, lieferte quasi im Gegenzug die Antwort: Lukas Scepanik setzte zum Solo und netzte zum 1:1-Ausgleich ein (15.). Bis zur Pause folgten weitere hochkarätige Chancen der Alemannia, die jedoch allesamt nicht genutzt werden konnte.

In der zweiten Hälfte ging es weiter mit dem gelb-schwarzen Chancenwucher. Ab der 72. Minute sogar in Überzahl, da Nico Petritt für ein hartes Foul an Sasa Strujic Rot sah. Nach einer Vielzahl von Ecken landete ein zweiter Ball von Robin Afamefuna - vorbei an Freund und Feind - zum 2:1 im Tor der Gäste (74.).

In der Schlussphase wurde es noch einmal wild. Düsseldorfs Luca Majetic traf aus 20 Metern den Pfosten (80.), Adam Bodzek sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Am Ende aber siegte Alemannia Aachen mit 2:1 und baute die Tabellenführung aus. Der 1.FC Bocholt, sechs Punkte dahinter, muss am Samstag (14 Uhr) gegen Lippstadt nachlegen.

SSVg Velbert feiert dank Eckball-Tor wichtigen Sieg

Die SSVg Velbert schöpft nach einem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Düren neuen Mut im Abstiegskampf!

Die Gäste hatten zunächst mehr von der Partie und gingen nach 25 Minuten auch in Front: Nach einem Angriff über links zog Ismail Harnafi nach innen, feuerte ab und traf zum 1:0 ins lange Eck (25.).

Die Velberter erholten sich und drückten kurz vor der Pause auf den Ausgleich. Nach einer Reihe vergebener Möglichkeiten wurden sie belohnt. Ausgangspunkt war ein Eckstoß, der nicht geklärt werden konnte. Die zweite Flanke fand Robin Hilger, der zum 1:1 einnickte (44.). Für ihn war es der siebte Saisontreffer.

Nach der Pause drehte die SSVg das Spiel komplett. Und wie. Max Machtemes trat zu einem Eckball von der rechten Seite an und haute ihn einfach mal direkt in die Maschen – ein Traumtor zum 2:1

Die SSVg Velbert brachte den Sieg über die Zeit und klettert vorerst auf den vorletzten Tabellenplatz der Regionalliga West, der Rückstand auf den definitiv sicheren 14. Rang beträgt zwei Zähler. Düren bleibt Siebter.