Nach drei Jahren bei Rot-Weiss Essen kehrte Simon Engelmann im letzten Sommer zum SV Rödinghausen zurück. RevierSport sprach nach dem 5:1-Sieg des SVR gegen Ahlen mit dem Stürmer.

In seinen drei Jahren bei Rot-Weiss Essen hat sich Simon Engelmann zum Publikumsliebling und Leistungsträger entwickelt. Im Sommer 2023 verließ der 34-Jährige die Hafenstraße und kehrte zum West-Regionalligisten SV Rödinghausen zurück. Für den SVR lief Engelmann bereits von 2017 bis 2020 auf.

In der laufenden Spielzeit kommt er in der Liga und im Westfalenpokal auf 16 Einsätze, in denen er siebenmal traf und zwei Assists beisteuerte. Rödinghausen liegt nach 24 Spieltagen auf dem achten Tabellenplatz in der Regionalliga West.

Beim 5:1-Sieg von Rödinghausen gegen Rot Weiss Ahlen im Nachholspiel des 18. Spieltags zeigte der Routinier seine beste Leistung seit seiner Rückkehr nach Ostwestfalen: Drei Tore und eine Vorlage gingen auf das Konto des 34-Jährigen. Nach der Partie sprach RevierSport mit dem Rekordtorschützen der Regionalliga West (170 Treffer), der immer noch eng mit seinem Ex-Klub RWE verbunden ist.

Simon Engelmann über...

... das 5:1 gegen Ahlen: "Das Ergebnis ist natürlich perfekt, aber die erste Halbzeit war sehr wild. Nachdem wir früh 2:0 führten, haben wir etwas den Zugriff verloren. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir vor der Pause den Ausgleich kassieren, doch zum Glück haben wir vor der Halbzeit das 3:1 erzielt. In der zweiten Hälfte waren wir diszipliniert und haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore nachgelegt. Es war ein gelungener Tag für mich."

... die Performance seiner Mannschaft in der Meisterschaft: "Wir haben uns schon mehr vorgenommen und wollten oben dabei sein. Das haben wir besonders in der Hinrunde verpasst, weil wir da viele Punkte liegengelassen haben."

... seinen persönlichen Saisonverlauf: "Für mich lief es in der Hinrunde überhaupt nicht. Ich war oft krank, konnte kaum trainieren und hatte dadurch keinen Rhythmus. Im Winter konnte ich die ganze Vorbereitung mitmachen und bin jetzt wieder fit. Ich glaube, das hat man gegen Ahlen gesehen, dass ich immer noch ein paar Tore machen kann, wenn ich im Rhythmus bin."

... seinen Ex-Verein Rot-Weiss Essen: "Wenn ich die Zeit habe, gucke ich mir die Spiele oder zumindest die Highlights von RWE an. Mit ein paar Jungs bin ich auch immer noch in Kontakt. Sie spielen eine sehr gute Saison, auch wenn sie in den letzten Wochen ein paar Punkte liegengelassen und den Kontakt nach oben etwas verloren haben. Aber die Liga ist so eng, dass sie mit einer Siegesserie bestimmt nochmal oben anklopfen können. Das wäre natürlich der Wahnsinn."

.. die Ziele des SV Rödinghausen: "Nach ganz oben wird es in dieser Saison nicht mehr reichen. Ich glaube, wenn wir am Ende auf Platz fünf oder sechs landen, wäre es ganz gut. Wir wollen noch die bestmögliche Platzierung erreichen und dann im nächsten Jahr angreifen."