Alemannia Aachen marschiert weiter Richtung 3. Liga. Am Samstag gewann der Tabellenführer mit 4:0 gegen den FC Gütersloh.

Neun Spiele, neun Siege! So lautet die aktuelle Super-Serie von Alemannia Aachen. Am Samstag wurde Aufsteiger FC Gütersloh mit 4:0 in die Schranken gewiesen.

Die Alemannia-Tore gegen die Ostwestfalen erzielten vor 20.800 Zuschauern auf dem Tivoli Kilian Pagliuca (7.), Marc Brasnic (20.), Thilo Töpken mit seinem ersten Alemannia-Tor (52.) und Sasa Strujic (56.).

"Es fühlt sich komisch an. Wir haben das gleiche Ergebnis wie in der letzten Woche gegen Oberhausen. Aber wir haben diesmal viel besser Fußball gespielt, vor allen Dingen im Spielaufbau und Übergang. Leider haben wir die Eins-gegen-eins-Duelle verloren. Wenn du diesen Infight nicht gewinnst, wird es schwierig. Es ist am Ende natürlich ein verdienter Sieg von Alemannia Aachen. Ich wünsche der Alemannia den Aufstieg - das hätte sich dieser Verein verdient. Es ist schon Wahnsinn, welche Energie dieses Stadion hat", meinte Güterslohs Trainer Julian Hesse.

Die Alemannia musste noch am Morgen des Spiels eine Hiobsbotschaft verkraften. Marcel Johnen, die Nummer eins der Aachener, meldete sich krank ab. Leroy Zeller kam zu seinem Debüt und machte ein ordentliches Spiel. "Leroy lobe ich an dieser Stelle gerne. Er hat noch keine Testspiel-Minute für die Alemannia absolviert und hat sich jetzt super in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er ist ein toller Charakter", lobte Heiner Backhaus.

Wir haben weltklasse Fans. Das sind keine Zuschauer, sondern echte Fans. Das ganze Stadion hüpft. Das ist unglaublich. Das soll auch nicht plakativ klingen, es ist einfach so. Wir haben in diesem Format die besten Fans in ganz Deutschland. Sie geben uns so viel Energie, das ist der Wahnsinn! Heiner Backhaus

Stichwort Lob: Dieses wollte der Aachener Trainer auch den Alemannia-Fans, die einmal mehr für eine grandiose Stimmung auf dem Tivoli sorgten, aussprechen.

Backhaus: "Wir haben weltklasse Fans. Das sind keine Zuschauer, sondern echte Fans. Das ganze Stadion hüpft. Das ist unglaublich. Das soll auch nicht plakativ klingen, es ist einfach so. Wir haben in diesem Format die besten Fans in ganz Deutschland. Sie geben uns so viel Energie, das ist der Wahnsinn!"

Mit dieser Energie soll es weiter Richtung Aufstieg gehen. Doch auch bei einem aktuellen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den ärgsten Verfolger 1. FC Bocholt hebt Backhaus den warnenden Finger. Backhaus: "Wir müssen weiter demütig bleiben und unseren Weg gehen. Wenn hier ein Spieler nur einen Funken Nachlässigkeit zeigt, dann werde ich sofort da sein und dazwischen grätschen. Wir müssen einfach weiter von Spiel zu Spiel schauen, um unser großes Ziel am Ende zu erreichen."