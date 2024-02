Alemannia Aachen steht aktuell auf dem ersten Tabellenplatz der Regionalliga West. Einen großen Anteil am Erfolgslauf hat Top-Scorer Anton Heinz.

21 Regionalliga-Spiele, 13 Treffer und sechs Vorlagen – das ist die beachtliche Quote von Anton Heinz im Trikot von Alemannia Aachen. Es ist kein Wunder, dass Heinz mit 19 Torbeteiligungen der Top-Scorer seines Teams ist. Seine 13 Saisontore sind sogar ligaweit unerreicht, damit führt der 26-Jährige die Torschützenliste der Regionalliga West an.

Beim jüngsten Liga-Auftritt gegen seinen Ex-Klub Rot-Weiß Oberhausen avancierte der Offensivspieler mit einem Doppelpack zum Matchwinner und trug maßgeblich dazu bei, dass Alemannia Aachen nach 21 Partien auf Tabellenplatz eins steht (punktgleich mit dem 1. FC Bocholt).

Das 2:0 gegen RWO erzielte Heinz mal wieder per Freistoß, seiner ganz eigenen Spezialdisziplin. Es war bereits der sechste direkte Freistoßtreffer in der laufenden Saison. Dadurch konnte der gebürtige Bielefelder seine eigene Bestmarke aus der Saison 2022/23 knacken. Damals versenkte er bei Rot-Weiß Oberhausen fünf Freistöße im gegnerischen Gehäuse.

Die neue Bestmarke war jedoch nicht der einzige Grund zur Freude für den Kunstschützen: Heinz feierte gegen RWO ein persönliches Jubiläum und absolvierte sein 150. Spiel in der Regionalliga West. In diesen 150 Partien für den SC Verl, SV Lippstadt, Rot-Weiß Oberhausen und nun Alemannia Aachen war der 1,87-Meter-Mann an insgesamt 78 Treffern direkt beteiligt (48 Tore, 30 Vorlagen).

Alle Freistoßtore von Anton Heinz seit 2021 im Überblick: 2021/22: 4 Freistoßtore (gegen Uerdingen, Lotte, Homberg und Münster) 2022/23: 5 Freistoßtore (gegen Gladbach II Hinspiel, gegen Düren Hinspiel, gegen Gladbach II Rückspiel, gegen Schalke II, gegen Düren Rückspiel) 2023/24: Bislang 6 Freistoßtore nach 21 Spielen (gegen Rödinghausen, gegen Paderborn II, drei Treffer gegen Wuppertal, gegen Oberhausen).

In den kommenden Wochen und Monaten hat Anton Heinz dann die Chance, seine persönliche Bestmarke weiter auszubauen und auch die Torquote zu verbessern. Das nächste Spiel wartet am Sonntag (18. Februar, 14 Uhr) auf Heinz und Co. Dann gastieren die Kaiserstädter bei der U23 des FC Schalke 04 im Parkstadion.