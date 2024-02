Alemannia Aachen erlebt einen Traumstart ins neue Jahr und ist neuer Tabellenführer der Regionalliga West. Auch im Tabellenkeller bleibt es spannend.

20. Spieltag in der Regionalliga West. Nachdem die Partie zwischen Rot Weiss Ahlen und dem FC Wegberg-Beeck abgesagt werden musste, rollte der Ball am Samstag (3. Februar) auf sechs Plätzen. So zum Beispiel in Wuppertal,wo der WSV einen 3:1-Erfolg über Schalke 04 II feierte.

Auch Alemannia Aachen hat einen guten Start ins neue Jahr hingelegt. Bei der Reserve von Borussia Mönchengladbach gewannen die Kaiserstädter mit 4:0 (2:0) und übernahmen durch das Remis vom 1. FC Bocholt gegen die U21 des 1. FC Köln erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze.

Mit fünf Siegen in Folge war die Alemannia in die Winterpause gegangen und wollte diese Serie auch im neuen Jahr ausbauen. Doch die Borussia stand zu Beginn sicher. Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste dennoch in Führung: Ulrich Bapohs Flanke landete am zweiten Pfosten, wo Winter-Neuzugang Anas Bakhat in Bedrängnis einköpfte (17.).

Damit drehte das Spiel komplett. Die Aachener waren spielbestimmend und ließ Gladbach immer weniger kommen. Vor der Pause verdoppelte dann Anton Heinz die Führung, nach feinem Solo traf der Top-Torjäger der Alemannia zum 2:0-Halbzeitstand (41.).

Auch nach der Pause sorgte das neue Offensiv-Duo für den nächsten Treffer: Heinz bediente Bakhat, der setzte sich stark durch und netzte zum 3:0 ein (64.). Und damit nicht genug, auch Heinz ließ seinen zweiten Treffer folgen (71.) und die rund 2000 mitgereisten Aachener Fans tanzen.

Velbert siegt erstmals seit September - Ruzgis netzt beim Comeback

Tabellenschlusslicht SSVg Velbert reiste zum FC Gütersloh und wurde zur Begrüßung direkt eingeladen. Nach eigenem Ballverlust zog Allan Firmino Dantas die Notbremse und sah rot (6.), den fälligen Freistoß versenkte Cellou Diallo mit Hilfe der Mauer zum frühen 1:0. In der 22. Minute schnürte Diallo dann seinen Doppelpack, ein von Eduard Probst zunächst verschossener Elfmeter fand durch Kevin Freiberger doch noch den Weg ins Tor (43.).

Die zweite Halbzeit konnte spielerisch nicht mit der ersten mithalten, vor allem zwischen den Strafräumen war es ein intensives Spiel. Doch die Velberter kämpften bis zum Schluss und fuhren den dritten Saisonsieg ein - den ersten seit acht Partien ohne Dreier. Neue Hoffnung im Abstiegskampf für die SSVg.

Der 1. FC Düren unterlag dem SV Rödinghausen mit 2:3, das entscheidende Tor fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Die Partie Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh endete 0:1 (0:1), Manfredas Ruzgis sorgte gleich bei seiner Rückkehr von RWO für den Auswärtssieg.