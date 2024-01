Rot Weiss Ahlen steht auf dem 16. Rang der Regionalliga. Sportdirektor Orhan Özkara kündigte an, den Kader umbauen zu wollen. Vier Spieler sind weg, bald sollen neue kommen.

Eigentlich sollte Rot Weiss Ahlen schon am Samstag gegen die U23 des FC Schalke 04 in die Rückrunde der Regionalliga West starten. Das Spiel wurde allerdings aufgrund der Rasen-Bedingungen abgesagt. Für Orhan Özkara, Sportdirektor der Ahlener, kommt das nicht ganz ungelegen.

"Wir sind immer noch dabei, einige Spieler zu testen. Wir hoffen, gegen Ende der Woche Einigungen zu erzielen. Fakt ist, uns haben auch einige Spieler verlassen. Es gibt definitiv noch Lücken, die wir füllen wollen und müssen", so Özkara.

"Außerdem hatten wir zuletzt einige kleinere Verletzungen im muskulären Bereich. Die eine Woche mehr wird uns guttun, diese auszukurieren."

Im Testspiel unter der Woche gegen Türkspor Dortmund, welches Ahlen mit 3:2 gewinnen konnte, spielten einige Probespieler mit. So war es Gastspieler Pedro Cejas (zuletzt SV Straelen), der mit zwei Treffern auf sich aufmerksam machen konnte. Namen jedoch wollte Özkara nicht kommentieren und verwies darauf, am Ende der Woche Nägel mit Köpfen machen zu wollen.

So wartet zum Rückrunden-Auftakt statt Schalke 04 also eine Woche später der FC Wegberg-Beeck (13.). Ahlen, derzeit auf dem 16. Platz, möchte natürlich alles dafür tun, den Gegner mit in den Abstiegskampf zu ziehen.

"Das ist ein enorm wichtiges Spiel für uns", bestätigt Özkara. "Wir hätten das Hinspiel schon gewinnen müssen. Zu Hause wollen wir natürlich gewinnen und damit gut in die Rückrunde starten. Das Spiel ist wirklich, wirklich wichtig."

Test- statt Pflichtspiel, danach Neuverpflichtungen?

Auch an diesem Wochenende soll die Mannschaft trotz der Spielabsage gegen Schalke nicht freibekommen, vielmehr möchte Özkara noch ein Testspiel ansetzen, um einen finalen Blick auf die Probespieler zu bekommen. Dann soll es in Gespräche gehen, welche Spieler fest verpflichtet werden.

Der FC Wegberg-Beeck wird schon diese Woche in die Rückrunde starten, am Samstag gastiert man bei einem weiteren Abstiegskandidaten, der U23 von Fortuna Düsseldorf.