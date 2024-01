Regionalliga West: Im schlimmsten Fall würden sieben Teams absteigen

Die Regionalliga West steht kurz vor dem Auftakt in die Rückrunde. Wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Wie viele Absteiger gibt es? RS hat sich das Regelwerk einmal angesehen.

Die Regionalliga West startet an diesem Wochenende in die Rückrunde. Eröffnen wird der SV Lippstadt (17.) am Freitag, der in einem echten Abstiegskampf-Kracher die SSVg Velbert (18.) empfängt. Grund genug, einen genauen Blick auf die Abstiegsregelung des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) zu werfen.

Wie der WDFV beschreibt, wird es bei 18 teilnehmenden Mannschaften vier Absteiger geben, außer, die Anzahl von 18 Mannschaften für die kommende Saison würde unterschritten. Das bedeutet, dass es neben dem Aufsteiger in die 3. Liga mindestens drei Absteiger geben wird, um die vier Aufsteiger auszugleichen.

Zwei Aufsteiger kommen nämlich aus der Oberliga Westfalen, dazu jeweils einer vom Niederrhein und einer aus der Mittelrheinliga. Sollte eine der aufstiegsberechtigten Oberliga-Mannschaften auf das Aufstiegsrecht verzichten oder keine Zulassung erhalten, würde jenes Recht nacheinander auf die zwei folgenden Vereine übergehen. Erst, wenn es dann keinen Aufsteiger geben sollte, würde dies dazu führen, dass eine Mannschaft weniger aus der Regionalliga absteigt.

In der Regionalliga West gibt es fünf Zweitvertretungen. Das Regelwerk sieht vor, dass zweiten Mannschaften von Drittligisten nicht in der Regionalliga spielen dürfen. Momentan gibt es drei U23-Mannschaften, deren erste Mannschaft in der 2. Bundesliga spielt: Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn. Während sich die beiden letztgenannten Mannschaften im oberen Drittel aufhalten, muss bei Schalke der Blick bei nur drei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz weiter nach unten gehen.

Sollten die Königsblauen wirklich in die 3. Liga durchgereicht werden, würde dies bedeuten, dass die U23 trotz bislang starker Saison als erster Absteiger feststehen und als Tabellenletzter gewertet würde.

In allen diesen Fällen gäbe es also nur drei Absteiger. Dies würde sich aber ändern, sollte ein Verein aus der 3. Liga absteigen, der aus dem Gebiet des Westdeutschen Fußballverbands kommt. Dies sind Borussia Dortmund II, der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, Viktoria Köln, der SC Verl, Preußen Münster und Arminia Bielefeld. Sollte eine dieser Mannschaften absteigen, gäbe es vier Absteiger aus der Regionalliga. Sollten noch mehr dem WDFV angehörigen Vereine aus der 3. Liga absteigen, würde sich die Anzahl der Regionalliga-Vereine entsprechend erhöhen.

Mit dem MSV Duisburg, Viktoria Köln und Arminia Bielefeld stehen drei Vereine mitten im Abstiegskampf, auch Preußen Münster muss weiter nach unten schauen. Im schlimmsten Fall also könnte es zu sieben Absteigern aus der Regionalliga kommen, dafür müsste für die vier West-Vereine in der 3. Liga aber auch alles schieflaufen.