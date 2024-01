Der SV Rödinghausen hat eine Veränderung auf der Co-Trainer-Position vollzogen. Es kommt ein in Essen bekannter Amateurfußballer.

Der SV Rödinghausen geht mit einer Veränderung im Trainerteam in die Rückrunde. Florian Langer, der diese Position interimsweise übernommen hatte, wird sich ab sofort wieder voll auf seine Aufgaben in der Jugend konzentrieren. Auf ihn folgt Sven Wienecke, der mit Farat Toku bereits bei der SG Wattenscheid 09 zusammengearbeitet hat.

Der 36-jährige Wienecke lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Essen. Der B-Lizenzinhaber ist in seiner Heimatstadt ein bekannter Amateurfußballer gewesen.

Zwei Jahre spielte er für die Spielvereinigung Schonnebeck, fünf Spielzeiten für den ESC Rellinghausen, drei weitere Serien für TuS Essen-West 1881 und zuletzt von Januar bis Juli 2020 für SuS Haarzopf, bevor er schließlich seine aktive Laufbahn beendet.

Bevor der B-Lizenzinhaber im Essener Amateurfußball auf Torejagd ging, war von 2007 bis 2010 Spieler bei der SG Wattenscheid 09. Sein Trainer damals hieß: Farat Toku.

"Ich freue mich riesig auf die Herausforderung beim SV Rödinghausen. Ich konnte die Mannschaft und das Team drumherum bereits während meiner einwöchigen Hospitation kennenlernen und wurde sehr gut aufgenommen. Farat und ich kennen uns seit vielen Jahren und verfolgen eine sehr ähnliche Philosophie von Fußball. Wir wollen eine erfolgreiche Rückrunde spielen und uns in der Tabelle weiter nach oben arbeiten", sagt Wienecke.

"Wir freuen uns, mit Sven einen sehr engagierten und motivierten Trainer gefunden zu haben, der unser Team ideal ergänzt. Florian Langer hat in den letzten Wochen einen sehr guten Job gemacht und Farat in seiner Anfangszeit hier am Wiehen optimal unterstützt. Wir sind ihm sehr dankbar, wissen aber auch, wie wichtig er für uns in seiner Funktion als Jugendkoordinator und Cheftrainer der U19 ist, weshalb er sich nun wieder voll und ganz auf diese Aufgaben konzentrieren wird", ergänzt Alexander Müller, Geschäftsführer Sport, beim SV Rödinghausen.