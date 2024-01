RWO: 1:1 im Geheim-Test - das sagt Sportchef Bauder zu möglichen Zu- und Abgängen

Rot-Weiß Oberhausen hat ein sehr aktives Wochenende hinter sich - inklusive eines Testspiels und eines Hallenturniers.

Rot-Weiß Oberhausen hat am Wochenende einen geheimen Test absolviert. Es ging zur Partie ins rund 130 Kilometer entfernte Almelo zu Heracles.

Gegen den Tabellen-14. der niederländischen Eredivisie gab es ein 1:1-Unentschieden. Rinor Rexha erzielte das RWO-Tor. "Das war ein richtig guter Vergleich gegen einen starken Gegner. Unser Trainer Jörn Nowak hat alle Spieler eingesetzt und jeder konnte sich auf einem sehr ordentlichen Niveau präsentieren", berichtet Sportchef Patrick Bauder gegenüber RevierSport.

Nach dem Samstags-Testspiel in den Niederlanden ging es für den Regionalligisten am Sonntag in die Halle, zum Schauinsland-Reisen-Cup in Gummersbach - mit mäßigem Erfolg. 5:6 gegen den SC Paderborn und 6:6 gegen den FC Gütersloh: RWO schied in der Schwalbe-Arena, wo am Ende der FC Schalke 04 das Turnier gewann, in der Gruppenphase aus.

"Vorweg: Das war ein echt super organisiertes Turnier. Wir haben sehr gerne daran teilgenommen. Natürlich hatten wir uns sportlich mehr erhofft und wären sehr gerne ins Halbfinale eingezogen. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber am Wichtigsten war, dass wir uns ordentlich präsentiert haben und sich niemand verletzte", sagt Bauder.

Am Samstag (20. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) testet RWO dann daheim gegen den VfB Oldenburg, am Montag (22. Januar, 19.30 Uhr) kommt der ETB Schwarz-Weiß Essen an die Lindnerstraße, bevor es am Samstag (27. Januar, 17.30 Uhr) im Nachholspiel - im vierten (!) Anlauf - bei Borussia Mönchengladbach um die ersten Regionalliga-Punkte des neuen Jahres geht.

Ob Sportchef Bauder den Fans und Trainer Nowak bis dahin einen Neuzugang präsentiert, lässt er offen. Bauder: "Man hält in dieser Branche immer Augen und Ohren offen. Wir lassen uns da nicht treiben und sondieren den Markt." Und wird ein Spieler, wie zum Beispiel Manfredas Ruzgis, RWO im Winter verlassen? "Das wird man sehen. Aktuell tut sich auch hier nicht. Manfredas ist bezüglich eines möglichen neuen Vereins auch noch nicht auf uns zugekommen", antwortet Bauder.