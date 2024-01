Regionalliga West: Kellerkinder kassieren Test-Klatschen, Düren und SVR gewinnen

Bei den Klubs der Regionalliga West wurde auch am Samstag, 13. Januar, getestet. Erfolgreich waren nicht alle.

Während in der Bundesliga der Ball schon wieder rollt und auch in Liga zwei und drei die Generalproben für den Ligabetrieb abgehalten werden, ist Testspielzeit für die Klubs der Regionalliga West.

So waren am Samstag (13. Januar) - neben der Reserve von Borussia Mönchengladbach II gegen den MSV Duisburg (0:3) - sieben Regionalligisten im Einsatz. Dabei gab es neben standesgemäßen Siegen auch krachende Pleiten für zwei Abstiegskandidaten. Ein Überblick:

FC Gütersloh - SC Preußen Münster II 2:2 (1:0)

Gegen die Reserve des Drittligisten verspielte der FC Gütersloh eine 2:0-Führung spät. Die hatten Markus Esko (11.) und Kevin Freiberger (64.) besorgt, zum Münsteraner Ausgleich trafen Luca Steinfeldt (80.) und Till Hausotter mit einem direkten Freistoß (86.).

Kickers Emden - Rot Weiss Ahlen 4:0 (2:0)

Für die Ahlener war die Begegnung mit einem Oberligisten dafür alles andere als erfolgreich, bei Kickers Emden musste der Abstiegskandidat vier Gegentreffer hinnehmen. Die Kickers-Tore erzielten Dennis Engel (28.), Tobias Steffen (43.), Tido Steffens (47.) und Fabian Herbst (79.).

1. FC Köln U21 - SV Eintracht Hohkeppel 0:2 (0:2)

Auch die Kölner U21 tankte kein Selbstvertrauen und verlor gegen den Mittelrheinligisten Hohkeppel. Ex-Profi Nils Teixeira (11.) brachte die Gäste früh in Führung, Ömer Tokac besorgte per Foulelfmeter den Halbzeit- und Endstand in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

VfB Hilden - FC Wegberg-Beeck 2:1 (1:0)

Der VfB Hilden zeigte sich für den Regionalliga-Aufsteiger als unangenehmer Gegner und besiegte die Gäste 2:1. Amin Bouzraa (30.) und Said Harouz (64.) trafen für den Tabellensechsten der Oberliga Niederrhein.

SpVgg Erkenschwick - SSVg Velbert 5:0 (1:0)

Das Schlusslicht der Regionalliga West kam in Erkenschwick richtig unter die Räder. Nico Berghorst traf im ersten Durchgang, nach dem Seitenwechsel schraubten Finn Wortmann, Daniel Schürmann, Mike Jordan und Enes Oguz Timur Schick das Ergebnis in die Höhe.

Borussia Freialdenhoven - 1. FC Düren 0:3 (0:1)

Auch der 1. FC Düren testete gegen einen Mittelrheinligisten, setzte sich anders als die Kölner Reserve allerdings durch. Hamza Salman (35.), Christian Clemens (83.) und Shoei Honda (90.+2) hießen die Torschützen des FCD.

SV Rödinghausen - TuS Bersenbrück 6:0 (4:0)

Mit dem Oberligisten aus Niedersachsen hatte der SVR keine Probleme und siegte auch in der Höhe standesgemäß.