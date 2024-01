Der SV Rödinghausen ist im Jahr 2024 gut drauf. Nach einem 12:1-Sieg gegen Landesligist Kirchlengern folgte ein 3:0-Erfolg über einen Drittligisten.

Das hat sich Mitch Kniat, Trainer von Arminia Bielefeld, etwas anders vorgestellt. Der SV Rödinghausen düpierte den großen ostwestfälischen Nachbarn in einem Testspiel mit 3:0.

Der SV Rödinghausen war noch Mitte November des vergangen Jahres Gegner in einem Pflichtspiel für den DSC. Im Viertelfinale des Westfalenpokals setzte sich Arminia Bielefeld in der SchücoArena unter Flutlicht mit 4:0 durch. Die Treffer erzielten Merveille Biankadi (3) und Leandro Putaro.

Diesmal sorgten Patrick Kurzen (56.), nach einer exzellenten Vorarbeit des agilen Flügelflitzers Ramien Safi, Eros Dacaj (64.) per direkt verwandelten Freistoß und Jonathan Riemer (80.) mit einem eiskalten Abschluss für einen Sieg der Mannschaft von Rödinghausen-Trainer Farat Toku.

"Wir haben verdient verloren. Wir haben es dem Gegner viel zu einfach gemacht und ihnen die Bälle zugespielt. Das haben sie gut ausgenutzt. Wir hatten zwar ein paar Torchancen, allerdings hatte Rödinghausen im ersten Durchgang noch mehr. Das ist eine bittere Niederlage und sie haben uns die Grenzen aufgezeigt", bilanzierte ein enttäuschter Arminia-Coach Kniat.

Schon am Samstag (14 Uhr) geht es für Bielefeld mit einem Testspiel gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf weiter. Kniat: "Das Schöne am Fußball ist, dass man schnell die Chance bekommt, Dinge wieder gerade zu rücken. Und das geht direkt am Samstag. Fortuna Düsseldorf ist ein absolutes Top-Team der 2. Bundesliga. Ich glaube sogar, dass sie aufsteigen werden, weil sie über viel Qualität verfügen."

Die Statistik zum Spiel

DSC Arminia Bielefeld: Oppermann – Oppie, Obermeyer, Großer – Wörl, Geerkens, Mizuta, Shipnoski – Wintzheimer, Putaro, Yildirim

SV Rödinghausen: Harsmann – Horn, Hippe, Tia, Choroba – Schuster, Bajric, Rohlfing – Safi, Engelmann, Kurzen

Gelbe Karte: Yildirim

Tore: 0:1 Kurzen (54.), 0:2 Dacaj (64.), 0:3 Riemer (80.)