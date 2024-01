Der 1. FC Bocholt zeigt sich in der Türkei weiter in einer tollen Verfassung. Nach einem deutlichen Sieg über einen Drittligisten überzeugte der Regionalligist auch im zweiten Test.

Das 4:1 gegen den FC Viktoria Köln war schon ein dickes Ausrufezeichen. "Was Bocholt gespielt hat, war schon klasse. Der Sieg für sie geht auch in dieser Höhe in Ordnung", musste Stephan Küsters, Sportchef der Viktoria, nach dem Testspiel im türkischen Belek neidlos anerkennen.

Ähnlich wird es wohl den Verantwortlichen des KVC Westerlo ergehen. Denn der 1. FC Bocholt trotzte auch dem Tabellenelften der belgischen Erste Division ein starkes 2:2-Remis ab. Malek Fakhro per Elfmeter und Kelvin Lunga erzielten die Tore für die Münsterländer. Die Treffer für die Belgier fielen erst in der Nachspielzeit.

"Ich kann wirklich nur Positives berichten. Ein kleiner Wermutstropfen ist nur, dass wir das positive Ergebnis in den letzten fünf Minuten aus der Hand gegeben haben. Der Gegner hatte mehr Ballbesitz, wir aber die größeren Torchancen", meinte Dietmar Hirsch gegenüber RevierSport.

Der Trainer des Regionalliga-West-Ersten weiter: "Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Ich dachte eigentlich, dass Westerlo uns etwas voraus ist, weil sie in einer Woche in der belgischen Liga schon wieder starten. Umso stolzer sind wir auf die Jungs, dass wir um 11 Uhr morgens Ortszeit schon so eine leidenschaftliche Leistung gezeigt haben."

So spielte der 1. FC Bocholt: Fox (60. Reck) – Stojanovic (60. Barak), Janssen (46. Mayer), Frenkert, Beckert (60. Salau) – Holldack (60. Wellers), Hirschberger (46. Mesic), Shubin (60. Campman) – Lorch (46. Fejzullahu), Ademi (46. Fakhro), Assibey-Mensah (60. Lunga) Fox (60. Reck) – Stojanovic (60. Barak), Janssen (46. Mayer), Frenkert, Beckert (60. Salau) – Holldack (60. Wellers), Hirschberger (46. Mesic), Shubin (60. Campman) – Lorch (46. Fejzullahu), Ademi (46. Fakhro), Assibey-Mensah (60. Lunga) Tore: 1:0 Fakhro (80./Foulelfmeter), 2:0 Lunga (82.), 2:1 Daci (90./Foulelfmeter), 2:2 Perdichizzi (90.+2)

Bis auf Isaak Akritidis, der sich mit muskulären Problemen herumplagt, kann Hirsch in der Türkei auf seinen kompletten Kader zurückgreifen und zeigt sich sehr zufrieden.

Hirsch: "Ich will wirklich niemanden hervorheben, weil alle Jungs es sehr gut machen. Es gibt keinen Spieler, der sich gehen lässt. Wir werden jetzt am Freitagnachmittag noch eine Einheit und am Samstag zwei Einheiten absolvieren und uns am Sonntag dann auf den Weg Richtung Heimat machen. Hier stehen dann vor dem Start noch Testspiele gegen den SV Sonsbeck und SV Straelen an."

Bleibt abzuwarten, ob sich der 1. FC Bocholt im kalten deutschen Winter genauso gut wie in der türkischen Sonne präsentieren wird. Vor dem Abflug nach Antalya gab es ja auch noch eine 1:2-Niederlage gegen den SV Meppen.