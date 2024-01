Zwei Trainerwechsel in der Regionalliga Nordost

In der Regionalliga Nordost gab es nach dem Jahreswechsel zwei Trainer-Entscheidungen zu vermelden.

In der Regionalliga West wechselten bereits sechs Vereine im Laufe der Saison den Trainer. Und auch in der Nordost-Staffel gibt es Bewegung an den Seitenlinien.

Allein nach dem Start ins neue Jahr trafen mit Carl Zeiss Jena und Hansa Rostock II zwei Vereine Entscheidungen mit Blick auf den Trainerstuhl. Jena hat mit Henning Bürger einen neuen Coach gefunden. In der Rostocker zweiten Mannschaft muss Kevin Rodewald derweil gehen, der etatmäßige Sportliche Leiter des Nachwuchses, Uwe Speidel, übernimmt bis zum Ende der Saison.

Die Hansa-U23 ist als Aufsteiger neu der vierten Liga, tat sich bislang allerdings schwer. Sie feierte nur drei Siege nach 18 Spieltagen und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aufgrund der Gefahr des Wiederabstiegs entschied sich der Ostsee-Klub nun dafür, Konsequenzen zu ziehen. Auch der Kader soll mit frischem Budget aufgestockt werden.

"Der Aufstieg der U23 hat für den Verein finanziell, personell, infrastrukturell und auch sicherheitsorganisatorisch einen erheblichen Mehraufwand mit sich gebracht, sodass wir uns allen schuldig sind, alles daran zu setzen und die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere zweite Mannschaft die Liga hält", erklärt Sportdirektor Kristian Walter.

Jena, auf Tabellenplatz acht positioniert, hatte sich bereits kurz vor dem Jahreswechsel von René Klingbeil getrennt. Seit diesem Donnerstag steht mit Bürger als Nachfolger fest.

Der 54-Jährige ist seit Sommer 2022 bereits im Verein tätig, fungierte zuletzt als Nachwuchsleiter. Interimsweise war er in der vergangenen Saison schon einmal als Trainer des Regionalliga-Teams eingesprungen. Auch von Ende 2007 bis September 2008 war er für Carl Zeiss verantwortlich, so dass es nun seine dritte Amtszeit ist.

"Henning Bürger ist ein Fußballlehrer, der auch als Cheftrainer die Brücke zum eigenen Nachwuchs schlägt, was in der Umsetzung unseres Zukunftskonzepts eine maßgebliche Komponente darstellt", betont Sportdirektor Stefan Böger. "Er ist ein absoluter Teamplayer mit guter und klarer Kommunikation und hat zudem auch bereits nachgewiesen, dass er die Mannschaft führen kann."