1. FC Bocholt: Schorch über Stadion-Pläne, Begehrlichkeiten und null Verträge für 3. Liga

Der 1. FC Bocholt führt nach 16 Spielen die Tabelle in der Regionalliga West an. Vater des Erfolgs ist Christopher Schorch. Wir haben mit ihm gesprochen.

Dass der 1. FC Bocholt auf Platz eins der Regionalliga-West-Tabelle liegt, hat einige Gründe. Trainer und Mannschaft sind hier an vorderster Stelle zu nennen. Doch alles begann schon vor der Saison.

Deshalb muss hier Christopher Schorch als Architekt des großen Erfolgs des Klubs genannt werden. Der 34-jährige Ex-Profi war es, der 17 neue Spieler, teils unbekannte Akteure aus dem Ausland, zum Bocholter Hünting lockte die anschließend von Coach Dietmar Hirsch in kürzester Zeit zu einer echten Einheit geformt wurden.

Wie haben mit dem Geschäftsführer Sport über die aktuelle Saison des 1. FC Bocholt gesprochen.

Christopher Schorch, wie beurteilen Sie die aktuelle sportliche Lage des 1. FC Bocholt und was ist das Erfolgsrezept?

Es ist kompletter Wahnsinn, was die Jungs aufs Parkett hinlegen. Büffel Fakhro läuft wie ein Wahnsinniger und Torwart Fox hält alles fest. Die Defensive ist sehr stabil und kaum zu knacken. Und ich könnte das alles so weiter aufzählen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass wir als eine homogene Mannschaft auftreten und einfach jedes Spiel genießen. Denn wir wissen auch, dass wir heute die Helden sind, aber schon morgen ein Baum sein können. Im Fußball geht alles sehr schnell - in beide Richtungen. Aber, klar: Wie wollen diese Euphoriewelle so lange wie nur möglich mitnehmen und genießen.

Welche Ihrer 17 Zugänge haben Sie besonders beeindruckt und vielleicht auch überrascht?

Lucas Fox ist schon ein klasse Keeper. Aber auch Jungs wie Bogdan Shubin, der in der U19 von Schalke unter Elgert eine zentrale Rolle spielte, später aber bei der U23 kaum eine Chance erhielt, macht seine Aufgabe prima. Dazu gehört auch Isaak Akritidis. Mit ihm habe ich noch in Wuppertal zusammengespielt und gesehen, was der Junge drauf hat. Zumal er auch charakterlich ein echtes Ass ist. Überhaupt ist die Mannschaft homogen zusammengestellt, sodass alles ineinandergreift und passt. Ich war und bin von jedem Spieler, den ich geholt habe, überzeugt.

Wir werden auch niemanden Steine in den Weg legen, wenn höherklassige Klubs anklopfen. Wir sind am Ende der 1. FC Bocholt und wir wissen, dass wir für die Weiterentwicklung der Spieler stehen. Christopher Schorch

Haben Sie manchmal nicht auch Sorge, dass diese Mannschaft auseinandergerissen werden könnte?

Wenn du Erfolg hast, dann weckst du Begehrlichkeiten. So ist das Geschäft und auch bei uns läuft es nicht anders. Die Fußballwelt ist am Ende des Tages klein. Und natürlich höre ich hier und da, dass unsere Spieler besonders begehrt sind. Aber das gehört dazu. Wir werden auch niemanden Steine in den Weg legen, wenn höherklassige Klubs anklopfen. Wir sind am Ende der 1. FC Bocholt und wir wissen, dass wir für die Weiterentwicklung der Spieler stehen. Denn nächsten Schritt können die Jungs, dann woanders vollziehen.

Wie viele Spieler besitzen aktuell eigentlich einen Vertrag für die 3. Liga?

Niemand. Ich kann ja bei allem Optimismus nicht im Sommer davon ausgegangen sein, dass wir in diese Situation kommen. Aber: Die Jungs wissen, was sie an Bocholt und uns als Verantwortlichen haben. Wir führen schon jetzt gute Gespräche, was die Zukunft der Spieler angeht.

Wie ist denn der aktuelle Stand in der Stadionfrage für die 3. Liga?

Wir haben einen Plan A, B und C. Plan A beinhaltet einen Ausbau im Stadion am Hünting und hier sind die Gespräche aktuell ganz ordentlich. Es scheint sich etwas zu bewegen. Wir haben extrem starke Partner im Verein, die einen Stadionausbau realisieren könnten.

Und wie sehen Plan B und C aus?

Das sind Pläne, die wir dann ziehen müssten, wenn Plan A nicht zu realisieren ist. Dann haben wir zwei Möglichkeiten für eine Saison umzuziehen. Wo das sein wird, kann ich nicht verraten bis die Verträge unterschrieben sind. Aber das, was ich verraten kann, ist, dass wir tolle Gespräche mit beiden Standorten und Stadionbetreibern hatten.

Planen Sie eigentlich im Winter mit Kader-Veränderungen?

Stand jetzt ist das nicht geplant. Im Winter ist das extrem schwierig, denn meistens bekommt man nur Spieler, die bei ihren Vereinen unzufrieden sind. Wir haben eine homogene Mannschaft, in der alles passt. Da wollen wir aktuell nichts durcheinanderbringen. Aber, klar: Meine Aufgabe ist es immer Augen und Ohren offenzuhalten. Wenn sich etwas sehr Interessantes ergeben sollte, dann müssen wir darauf vorbereitet sein und eventuell zuschlagen.