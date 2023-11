1. FC Bocholt: Solide Mannschaft? Trainer Hirsch mit Spitze Richtung Sporttotal-Kommentator

Im Spitzenspiel der Regionalliga West gab es zwischen dem 1. FC Bocholt und dem 1. FC Düren eine torlose Punkteteilung.

Nach zuletzt fünf Siegen in Serie musste sich der 1. FC Bocholt mal wieder mit einer Punkteteilung, der erst dritten im 14. Saisonspiel, zufrieden geben. Da das 0:0 gegen den Tabellenvierten 1. FC Düren zustandekam, konnte Bocholts-Trainer Diemtar Hirsch mit der Nullnummer auch leben.

"Ich habe am Freitag beim Spiel Aachen gegen Wiedenbrück vom Sporttotal-Kommentator gehört, dass wir eine solide Mannschaft sind. Ich finde, dass uns das nicht gerecht wird. Das wollte ich mal loswerden. Zum Spiel gegen Düren: Ich finde, dass wir die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen waren. Hinten heraus haben wir gemerkt, dass wir hungrig aber nicht gierig sein dürfen. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Man muss dann auch mal als eine mehr als solide Mannschaft einen Punkt mitnehmen. Aber: Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden, dafür aber wieder mit der Art und Weise unseres Auftritts", bilanzierte Hirsch.

Am nächsten Spieltag geht es zum Wuppertaler SV. Darauf freut sich Hirsch schon jetzt. Hirsch: "Das ist wieder ein Spitzenspiel. Wir wollen auch in Wuppertal unsere Tabellenführung verteidigen."

Dürens Trainer Carsten Wissing fasste zusammen: "An dieser Stelle Riesen-Respekt an den 1. FC Bocholt für die tolle Saison. Wir haben uns nach einem schlechten Spiel in der Vorwoche rehabilitiert und eine klare Reaktion gezeigt. Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir auch Glück. Dieses haben wir uns gegen einen sehr, sehr guten Gegner erarbeitet. Diesen Punkt nehmen wir gerne mit."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Frenkert, Stojanovic, Beckert, Wellers, Janssen, Holldack, Shubin (82. Fejzullahu), Fakhro, Reincke (62. Atmaca), Lorch

1. FC Düren: Theißen - Egouli, Lela, Weber, Damaschek, Volz (69. Clemens), Harnafi (69. Popovic), Bakhat (82. Aigbekaen), Matuschyk, Brock, Schlößer (82. Kühnel)

Schiedsrichter: Jörn Schäfer

Zuschauer: 3002