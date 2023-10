Regionalliga: Neuer Job! Farat Toku kehrt in die West-Staffel zurück

Nach vier Jahren kehrt Farat Toku in die Regionalliga West zurück. Sein neuer Klub stellte ihn am Dienstagmittag vor (31. Oktober).

Der SV Rödinghausen hat seinen neuen Cheftrainer und Nachfolger des freigestellten Carsten Rump gefunden: Farat Toku ist ab sofort neuer Coach am Wiehen.

Der 43-jährige Fußballlehrer war seit dem 1. Juli 2023 Co-Trainer beim Süper-Lig-Klub Alanyaspor, löste erst zu Wochenbeginn seinen Vertrag an der türkischen Mittelmeerküste auf, stieg in den Flieger und landete am Montagabend in Deutschland.

Nach RevierSport-Informationen hat der gebürtige Bochumer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch noch Ex-Trainer Rump an Rödinghausen gebunden.

"Die Wahl fiel auf Farat Toku, weil wir von seinen Fähigkeiten als Trainer vollends überzeugt sind. Er ist ein absoluter Fußball-Fachmann und ein echter Menschenfänger. Ich habe mich auch mit einigen seiner Ex-Spieler unterhalten und alle waren der selben Meinung: Für Farat Toku gehen die Spieler durchs Feuer. Wir freuen uns, dass wir in aus der Süper Lig in die Regionalliga West zum SV Rödinghausen holen konnten. Er wollte unbedingt wieder Cheftrainer werden", erzählt Alexander Müller, Geschäftsführer Sport des SV Rödinghausen, gegenüber RevierSport.

Farat Toku: "Ich danke dem SV Rödinghausen und den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die guten Gespräche. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe mit einer Mannschaft, die aktuell definitiv unter ihren Möglichkeiten performt. Wir haben nun viel Arbeit vor uns und wollen am Samstag mit einem positiven Ergebnis gegen Oberhausen starten."

Toku, ein gebürtiger Bochumer Junge, war vor seiner Station in Alanya für rund vier Monate Cheftrainer des FC Viktoria Berlin. Mit dem Hauptstadtklub hatte er den Klassenerhalt in der 3. Liga knapp verpasst, holte aber nach dem Abstieg noch den Berliner Landespokal und verabschiedete sich dann von der Viktoria.

Erfolgreiche Zeit bei der SG Wattenscheid 09 - Rödinghausen-Debüt gegen Rot-Weiß Oberhausen

Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Ex-Profi, der unter anderem für den SC Preußen Münster spielte, bei der SG Wattenscheid 09. Zwischen Januar 2015 und Oktober 2019 war er beim ehemaligen Bundesligisten erst nur Cheftrainer, zwischenzeitlich auch Sportchef und eigentlich der Mann für alles. Er schaffte es immer wieder mit dem geringsten Etat der Regionalliga West die Wattenscheider in der Liga zu halten und die Großen zu ärgern.

Im chaotischen Umfeld der Lohrheide fühlte er sich irgendwann unwohl und wollte einfach nur noch in einem professionellen Umfeld Trainer sein. Beim SV Rödinghausen kann er sich voll und ganz in seinem Beruf als Fußballlehrer ausleben.

Nach 13 Spielen rangiert der vor der Saison so hoch eingeschätzte SVR mit nur 16 Punkten und einem Rückstand von 13 Zählern auf Spitzenreiter 1. FC Bocholt auf dem 13. Tabellenplatz. Sein Debüt feiert Toku am kommenden Samstag (4. November, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiß Oberhausen.