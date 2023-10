Wuppertaler SV: Benschop-Transfer hat sich schon jetzt bewährt - Manno hofft auf große Kulisse

Charlison Benschop trug bereits die Trikots der ganz großen Vereine. Jetzt spielt er in der Regionalliga West beim Wuppertaler SV - und konnte das entscheidende Tor erzielen.

Charlison Benschop stand schon in der 1. und 2. Bundesliga sowie in der Eredivisie, der höchsten niederländischen Liga, auf dem Platz. Der 34-Jährige trug bereits die Trikots einiger Profiklubs wie Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und SV Sandhausen.

Auch für die Nationalmannschaft der Curacao lief Benschop in zehn Partien schon auf. Seit dieser Saison spielt der Ex-Profi in der Regionalliga West und gehört zu den Top fünf Torjägern der Liga. Von dem niederländischen Klub De Graafschap ist Benschop zum Wuppertaler SV gewechselt.

Selbst den Gegnern ist Benschop schon bekannt. Nach dem 3:2-Sieg am Freitagabend bei der U23 der Fortuna Düsseldorf zeigte sich der Düsseldorfer Coach Jens Langeneke beeindruckt: “Wir kennen ihn in Düsseldorf auch. Schießen kann er, das weiß man.”

Benschop war es, der den Siegtreffer erzielen konnte. Nachdem sein Team einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatte, setzte er in der 83. Minute den Deckel drauf. “Wenn man Benschop dann schießen lässt, muss man sich nicht wundern, dass man leider verliert”, sagte Langeneke.

​​Gaetano Manno, Sportlicher Leiter des Wuppertaler SV, teilte bei der Vorstellung des Transfers mit, dass Benschop "eine wichtige Führungsrolle einnehmen wird und eine beeindruckende Erfahrung in der Offensive mitbringt". Schon jetzt zeigt sich: Der Transfer hat sich bewährt. Benschops Bilanz: Zwölf Spiele, sechs Tore, inklusive des Siegtreffers bei Fortuna Düsseldorf II.





Und am nächsten Spieltag geht es gegen die nächste Fortuna, nämlich die aus Köln. Am 4. November kommt der Tabellenführer ins Stadion am Zoo. Für den WSV wird es das erste echte Heimspiel nach rund einem halben Jahr Moderniesierungsarbeiten in der eigenen Heimspielstätte sein.

Manager Manno meinte nach dem Sieg in Düsseldorf gegenüber der "Wuppertaler Rundschau": "Fortuna Köln ist momentan Erster, wir könnten sie mit drei Punkten überholen. Ich hoffe, dass das Stadion voll wird. Die Unterstützung von den Rängen gibt der Mannschaft Kraft. Fünfstellig wäre toll, aber auch 7.000 bis 8.000 wären gut." Auch Benschop und Co. würden sich über solch eine Kulisse freuen.