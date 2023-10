Rot Weiss Ahlen: Pleite beim Spitzenreiter – gegen Top-Teams müssen Punkte her

In einem intensiven, aber vor allem in der ersten Hälfte recht chancenarmen Spiel konnte sich Favorit Fortuna Köln mit 2:0 gegen Rot Weiss Ahlen durchsetzen.

Beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Köln übernahm Sportdirektor Orhan Özkara bereits zum dritten Mal in dieser Saison interimsweise den Trainerposten bei Regionalligist Rot Weiss Ahlen nach dem Rauswurf von Daniel Berlinski. Am Ende setzte sich der Favorit mit 2:0 durch, Ahlen bleibt das Schlusslicht.

Aufgrund einer Rotsperre aus dem vorangegangenen Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II auf Verteidiger Oktay Dal verzichten. „Wir hatten einen klaren Plan, wie wir gegen Fortuna spielen wollten, das ist uns in der ersten Halbzeit auch gut gelungen. Wir haben nur eine hundertprozentige Chance zugelassen. Leider tun wir uns momentan schwer, ein Tor zu erzielen“, resümierte Özkara nach dem Spiel. Der Interims-Coach stellte sich vor seine Mannschaft: „Ich kann meiner Elf keinen Vorwurf machen, sie hat alles versucht und gekämpft.“

Özkara steht nun vor der Mammut-Aufgabe, einerseits in seiner Funktion als Sportdirektor schnellstmöglich einen passenden Cheftrainer zu finden und andererseits so lange, bis ihm dies gelungen ist, als Interims-Coach die Mannschaft in dieser schwierigen Phase zu betreuen.

Der Spielplan meint es zudem nicht gut mit den Ahlenern, die sich schon früh in der Saison mitten im Abstiegskampf befinden. Mit Alemannia Aachen, dem 1. FC Bocholt, dem 1. FC Düren und dem Wuppertaler SV trifft RW Ahlen in den kommenden Spielen auf vier Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Wir werden die Verpflichtung eines neuen Trainers nicht übers Knie brechen und in Ruhe schauen, wer der Richtige ist. Dietmar Kupfernagel, 1. Vorsitzender

Das macht es für Özkara natürlich umso schwerer. Wenn jetzt ein neuer Trainer verpflichtet wird und die folgenden Spiele dennoch keine Ergebnisse bringen, dürfte der neue Cheftrainer es besonders schwerhaben, Aufbruchstimmung in der Mannschaft zu erzeugen und das Ruder noch herumzureißen. „Wir werden die Verpflichtung eines neuen Trainers nicht übers Knie brechen und in Ruhe schauen, wer der Richtige ist“, hatte der erste Vorsitzende Dietmar Kupfernagel nach der Freistellung von Berlinski gesagt.

Seitdem ist allerdings auch ein Monat vergangen, der neue Coach sollte eigentlich schon vor dem Spiel gegen Fortuna vorgestellt werden – wenngleich nach wie vor denkbar ist, dass Özkara doch noch bis zur Winterpause die Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor beibehält.