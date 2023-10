Regionalliga West: Von Ahlen beweist glückliches Händchen - Fortuna Köln legt vor

Dank eines 2:0 gegen Schlusslicht Rot Weiss Ahlen legt Tabellenführer SC Fortuna Köln am 11. Spieltag der Regionalliga West vor und wird die Spitze wohl halten können.

In einem besonders in der ersten Hälfte recht zähen Flutlichtspiel konnte sich der SC Fortuna Köln zum Auftakt des 11. Spieltags in der Regionalliga West am Ende verdient mit 2:0 gegen Rot Weiss Ahlen durchsetzen. 2.486 Zuschauer kamen an diesem Freitagabend ins Südstadion.

Zwar war die Kulisse, wie zu erwarten war, nicht mit dem Traditionsduell gegen Alemannia Aachen in der Vorwoche vergleichbar, doch auch bei diesem Spiel gab es zwei berichtenswerte Fanaktionen: Die Fortuna-Ultras solidarisierten sich mit einem Spruchband mit den Opfern der terroristischen Hamas („Nieder mit Hamas – Solidarität mit allen Opfern“). Die wenigen anwesenden Gästefans zündeten ein paar Bengalos, was aber diesmal keine Spielunterbrechung, sondern lediglich eine Durchsage des Stadionsprechers nach sich zog.

Fortuna-Trainer Markus von Ahlen hatte vor dem Spiel vor Nachlässigkeit und Überheblichkeit gewarnt. In einem Spiel, in dem es lange kaum echte Torchancen gab, bewies von Ahlen ein glückliches Händchen, als er in der 61. Minute Henri Matter und Danny Breitfelder einwechselte. Matter spielte im Mittelfeld mehrere gute Chancen heraus. So leitete er unter anderem auch das 2:0 ein. Nach Weiterleitung durch Budimbu war es dann Breitfelder, der aus der Drehung abschloss und so den Deckel draufmachte (65.).

Der Kölner Trainer musste in diesem Spiel auf zwei wichtige Säulen seines Teams verzichten: Sechser Joshua Eze und Innenverteidiger Dominik Lanius fehlten beide aufgrund muskulärer Probleme. Lanius war unter der Woche im Training weggerutscht. Wie lange der 26-Jährige ausfällt, ist laut von Ahlen aktuell noch nicht absehbar. Dieser sprach nach dem Spiel von einem verdienten Sieg. Er hob besonders die starke Defensivleistung seiner Mannschaft hervor.

So haben sie gespielt: SC Fortuna Köln: Weis - Ernst, Scholz, Bauens, Langer, Stanilewicz, Hölscher (61. Matter), Budimbu (84. Mika), Batarilo (90. Kegel), Demaj (61. Breitfelder), Steinkötter Rot Weiss Ahlen: Brüseke – Debrah (82. Uzun), Buckesfeld, Reithmeir, De Lemos (68. Kyere), Lanfer, Altun, Coleman, Tankulic, Tsuda (85. Andzouana), Koruk (68. Marino) Schiedsrichter: Lukas Koch Tore: 1:0 Steinkötter (50.), 2:0 Breitfelder (65.) Zuschauer: 2.486

Ein Sonderlob gab es für Finn Bauens und Timo Hölscher, die für Lanius und Eze in die Startelf rückten: „Wir haben Finn vollkommen vertraut. Er hat ein gutes und aufmerksames Spiel gemacht“, sagte der Trainer zur Leistung des Kölner Eigengewächses. Bauens hatte in der Vorwoche noch für die U23 gespielt.

Auch Orhan Özkara, Interims-Trainer von RW Ahlen, betonte nach der Niederlage beim Spitzenreiter, dass die Fortuna zurecht oben stehe. Ob sich der Südstadtklub aber auch dauerhaft an der Tabellenspitze etablieren kann, wird vor allem von den kommenden Wochen abhängen.

Dann stehen für Fortuna nämlich zwei Spitzenspiele an: Am nächsten Spieltag geht es auswärts zum 1. FC Bocholt, danach folgt das Heimspiel gegen den 1. FC Düren. Beide Teams haben heute noch in ihren Spielen die Chance, punktemäßig mit der Fortuna gleichzuziehen.