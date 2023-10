Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen steht vor einem Highlight-Spiel gegen den Wuppertaler SV. Wir haben im Vorfeld mit RWO-Coach Jörn Nowak gesprochen.

Am vergangenen Spieltag feierte Rot-Weiß Oberhausen einen ganz wichtigen Sieg im Spitzenspiel beim 1. FC Düren. Nach einem frühen Rückstand drehten Pierre Fassnacht und Moritz Montag die Partie und sorgten für den dritten Auswärtssieg in dieser Saison.

Mit 19 Punkten nach zehn Partien rangieren die Kleeblätter aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und haben nur einen Zähler Rückstand auf den Tabellenführer Fortuna Köln. Die einzige Niederlage gab es zum Saisonauftakt beim SC Wiedenbrück (0:1), seitdem folgten neun Partien ohne Pleite – die längste Serie aller Regionalliga West-Klubs.

Da ist es nicht verwunderlich, dass RWO mit viel Selbstvertrauen in die nächste Liga-Partie geht – und die hat es in sich. Am Samstag (14 Uhr) empfängt Rot-Weiß Oberhausen den Tabellensechsten Wuppertaler SV im Stadion Niederrhein.

Vor dem Verfolgerduell der beiden ambitionierten Traditionsvereine hat RevierSport mit Oberhausens Cheftrainer Jörn Nowak (37) gesprochen:

Jörn Nowak, nach drei Unentschieden in Serie wurde das Spitzenspiel beim 1. FC Düren mit 2:1 gewonnen, trotz 0:1-Rückstand. Wie fällt mit ein paar Tagen Abstand Ihre Analyse zu diesem Spiel aus und was war ausschlaggebend für den Sieg?

Wir haben unseren besten Auswärtsauftritt hingelegt und das Spiel verdient gewonnen. Wir sind nach dem frühen Rückstand ruhig geblieben und haben gegen einen guten, kompakten Gegner durch ein sehr gutes Positionsspiel immer wieder spielerisch Torchancen kreiert. Der Doppelschlag vor der Pause hat uns dann natürlich in die Karten gespielt.

Nach zehn Spieltagen steht Ihr auf dem vierten Tabellenplatz: RWO ist seit neun Spielen ungeschlagen, stellt mit Fortuna Köln die beste Defensive und hat die wenigsten Niederlagen kassiert. Sind Sie mit dem Saisonstart zufrieden?

Vor allem bin ich nach zehn Spieltagen mit der Entwicklung unserer Mannschaft zufrieden. Wir sind sehr stabil und lassen wenig Torchancen zu. Zudem setzen wir in den Spielen vieles von dem um, was wir uns im Training erarbeiten. Dennoch befinden wir uns mitten im Prozess und wir müssen daher weiter konzentriert an unseren Potentialen arbeiten.

Am Samstag reist der Wuppertaler SV zum Top-Spiel ins Stadion Niederrhein. Die Wuppertaler sind mit vier Siegen überragend gestartet, haben aber zuletzt drei Pflichtspiele in Serie verloren und stecken in einer Krise. Wie bewerten Sie die Situation beim Gegner?

Für uns ist es in der Vorbereitung auf das Spiel irrelevant, mit welcher Serie der Gegner zu uns kommt. Wir konzentrieren uns auf uns und unsere Stärken.

Wie muss die Mannschaft auftreten, um an diesem Tag einen Dreier zu landen? Wie sieht die Marschroute aus?

Wir wollen mit viel Energie und Leidenschaft spielen. Die Zuschauer sollen einfach Spaß haben, wenn sie zu uns ins Stadion kommen.

Im Stadion Niederrhein ist RWO seit über sechs Monaten unbesiegt. Wie wichtig wird auch gegen den WSV wieder die Unterstützung der eigenen Fans sein?

Unsere Fans haben einen ganz wichtigen Anteil an unserer Serie. Der Support in Düren war der Hammer und auch im letzten Pokalspiel (5:3 gegen Jüchen-Garzweiler, Anm. d. Red.) haben sie uns schon mit ihrem feinen Gespür aus einer prekären Situation geholfen. Auch am Samstag können unsere Fans wieder ein wichtiger Faktor werden, indem sie die Mannschaft 90 Minuten bedingungslos nach vorn peitschen. Wir freuen uns einfach auf ein stimmungsvolles Spitzenspiel.