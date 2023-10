Rot-Weiß Oberhausen: Bei starkem 1. FC Düren - Nowak peilt Auswärtssieg an

Am 10. Spieltag der Regionalliga West reis Rot-Weiß Oberhausen zum 1. FC Düren. Nach drei torlosen Remis soll wieder ein Sieg eingefahren werden.

Am Samstag (7. Oktober) tritt Rot-Weiß Oberhausen zum Top-Spiel in der Regionalliga West beim 1. FC Düren an. Anpfiff der Partie des 10. Spieltags ist um 14 Uhr (RS-Liveticker).

Statistiken können im Fußball manchmal trügerisch sein. So hat RWO die letzten acht Spiele nicht verloren und seit 450 Minuten kein Gegentor kassiert. Beeindruckend. Im Schatten dieser Bilanz stehen aber drei sieglose Partien und 343 Minuten ohne eigenen Treffer.

Zwei Dinge, die sich gegen Düren ändern sollen, wenn es nach dem RWO-Trainer geht: "Wir wollen bei unseren Stärken und bei unserem Spiel bleiben und haben auch eine Ungeschlagenen-Serie im Rücken", wurde Jörn Nowak im Vorfeld von Vereinsmedien zitiert. "Deshalb peilen wir in Düren den Auswärtssieg an, wohlwissend, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe wird."

Denn der 1. FC Düren hat zuhause noch keine Partie verloren und ist eine der Überraschungen der laufenden Saison. Die letzten fünf Spiele konnte die Mannschaft von Trainer Boris Schommers gewinnen und steht punktgleich mit Spitzenreiter Fortuna Köln auf Platz zwei.

"Düren ist gut gestartet, hat aktuell einen Lauf, viel Selbstbewusstsein und eine klare Spielidee", so Nowak. "Sie sind vor allem bei sich auf dem Platz schwer zu bespielen, nichtsdestotrotz haben wir auch Dinge gefunden, die wir ausnutzen wollen."

Köln könnte am Freitagabend gegen Alemannia Aachen (19.30 Uhr, RS-Liveticker) vorlegen. Gegen die Fortuna hat RWO das erste von zuletzt drei torlosen Unentschieden geholt. Es folgte je ein 0:0 gegen Ahlen und Bocholt.

Das ist der bisherige Unterschied: Wie Düren und Fortuna hat Oberhausen erst einmal verloren, aber eben auch nur vier Siege geholt. Mit einem Dreier könnte RWO auf einen Punkt an Düren heranrücken. Den letzten gab es bei Fortuna Düsseldorf II (2:0). Es war das vorläufige Ende einer vier Spiele andauernden Siegesserie (2:0 gegen den FC Gütersloh, 4:1 gegen Alemannia Aachen und SV Lippstadt).

Personell wird Nowak weiterhin auf Sebastian Mai, Kevin Kratzsch und Nico Klaß verzichten müssen. Dem Lazarett hat sich Marius Kleinsorge angeschlossen, der bereits am Montag am Syndesmoseband operiert wurde und RWO in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen wird.