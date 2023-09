1. FC Bocholt: "In Deutschland ist der Fußball professioneller als in den Niederlanden"

Der 1. FC Bocholt reist am Samstag (30. September, 14 Uhr) zum Topspiel zu Rot-Weiß Oberhausen. Ein wichtiger Spieler wird nicht dabei sein.

Aktuell laboriert Brian Campman an einen Bänderiss im Knie. Bis zu dieser Verletzung am 5. Spieltag war der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Bocholt-Trainer Dietmar Hirsch.

Campman absolvierte drei Spiele über die volle Distanz, eine Partie über 81 und eine weitere Begegnung über 64 Spielminuten. Ein Tor und eine Vorlage sind ihm im Trikot des 1. FC Bocholt bis dato gelungen.

Campman, der bisher nur in den Niederlanden aktiv war und im vergangenen Sommer von De Treffers zum Hünting wechselte, ist vom deutschen Fußball angetan.

"Ich finde, dass der Fußball in Deutschland professioneller ist als in den Niederlanden. Außerdem denke ich, dass ich mich hier sportlich besser weiterentwickeln kann. Ich bin sicher, dass der 1. FC Bocholt mir diese Entwicklung bieten kann, daher habe ich mich für den Wechsel an den Hünting entschieden", erklärt er.

Ich denke immer, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Meine Familie und meine Freundin unterstützen mich bei der Genesung, das gibt mir dann nochmal zusätzlich Kraft. Ich bin aber sehr positiv, dass ich schnell wieder fit bin Brian Campman

Weiter sagt er über die Unterschiede zwischen den beiden Fußball-Philosophien: "In Holland ist das Training mehr auf die Taktik ausgerichtet. Hier im Training wird mehr auf die Physis und Kondition wert gelegt. Daher sehe ich hier die Chance, mich auf dieser Ebene noch verbessern zu können."

Die aktuelle Zwangspause ärgert ihn. Unter anderem verpasst er das Topspiel in Oberhausen. Er muss sich gedulden. Campman: "Die Verletzung dauert ungefähr sechs Wochen, daher hoffe ich, dass ich in drei, vier Wochen wieder spielen kann. Ich arbeite jeden Tag daran, so schnell wie möglich wieder fit zu werden."

Campman gilt als Kämpfer und lässt sich durch die Verletzung nicht runterziehen. "Ich bin ein sehr positiver Mensch und versuche, aus Verletzungen stärker wieder herauszukommen. Ich denke immer, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Meine Familie und meine Freundin unterstützen mich bei der Genesung, das gibt mir dann nochmal zusätzlich Kraft. Ich bin aber sehr positiv, dass ich schnell wieder fit bin", betont er.