Alemannia Aachen: Sieg mit fünf Testspielern, zwei Stürmer sammeln Selbstvertrauen

Alemannia Aachen hat am Dienstagabend ein Testspiel gegen einen Mittelrheinligisten gewonnen. Fünf Testspieler kamen zum Einsatz.

Fünf Tage vor dem Regionalliga-Spiel bei Fortuna Düsseldorf II (Sonntag, 14 Uhr) hat Alemannia Aachen einen Testspielsieg eingefahren.

Beim klassentieferen SV Eintracht Hohkeppel setzte sich der TSV am Dienstagabend mit 4:2 durch. Das Duell gegen den Mittelrheinligisten hatte einen karikativen Hintergrund. Alle generierten Einnahmen sollen den Opfern des schweren Erdbebens in Marokko zugutekommen.

Zudem konnte Neu-Trainer Heiner Backhaus seinen Spielern weitere Spielpraxis verschaffen und Eindrücke sammeln - auch von fünf Testspielern. Wie berichtet, nehmen die Aachener derzeit Markus Ballmert (zuletzt SV Meppen), Kim Sané (zuletzt Wattenscheid 09), Leondro Uka (zuletzt Grashoppers Zürich), Kilian Pagliuca (zuletzt Chemnitzer FC), sowie Hamza Saghiri (zuletzt Viktoria Köln) unter die Lupe.

Das Quintett durfte sich in den zweiten 45 Minuten zeigen. Ob es zu Verpflichtungen kommen wird, ist offen. "Unser Trainer macht sich natürlich seine Gedanken und will sich ein Bild von den Jungs machen. Sollte er jemanden verpflichten wollen, werden wir uns darüber unterhalten", sagte Sportchef Sascha Eller am Dienstag gegenüber RS.

Alle Treffer der Alemannia fielen vor dem Halbzeitpfiff. Erst sorgte Elsamed Ramaj mit einem Doppelpack für eine 2:0-Führung (6., 16.). Dann steuerte Cas Peters zwei weitere Treffer bei (20./Foulelfmeter, 33.). Somit tankten die beiden Angreifer Selbstvertrauen für die Meisterschaft. Im Ligabetrieb warten Ramaj und Peters noch auf ihr erstes Saisontor.

Bis tief in die zweite Hälfte hinein blieb es beim 4:0, dann verkürzte Hohkeppel durch zwei Strafstoßtore. Arlind Mimini (77.) und Jannes Hoffmann (84.) verwandelten.

Am Sonntag geht es für die Kaiserstädter dann darum, den 1:0-Sieg gegen den SV Rödinghausen vom vergangenen Wochenende zu bestätigen und Boden zur Spitzengruppe gutzumachen. Der Gegner aus Düsseldorf steht mit einem Punkt am Ende der Regionalliga-Tabelle.