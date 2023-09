Regionalliga: 58-maliger Oberliga-Westfalen-Torwart wechselt zu Südwest-Klub

Regionalliga-Südwest-Vertreter TSV Steinbach Haiger hat auf seine Verletzungsmisere reagiert und einen bis dato vertragslosen Torhüter verpflichtet.

Beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger sind derzeit alle drei Torhüter der Ersten Mannschaft verletzt.

Kevin Ibrahim (Riss des vorderen Syndesmosebandes), David Nreca-Bisinger (Muskelfaserriss) und Marcel Bergmann (Sehnenanriss im Oberschenkel) fallen allesamt noch mehrere Wochen aus. Zuletzt stand deshalb der erst vor zwei Wochen verpflichtete Lennart Schulze-Kökelsum im Tor. Chris Schubert (17), Keeper der Verbandsliga-Mannschaft des TSV, saß auf der Bank.

Nun haben die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis reagiert und mit Till Brinkmann einen erfahrenen Schlussmann nachverpflichtet. Da der 27-Jährige vereinslos war, konnte er auch außerhalb der Wechselperiode an den Haarwasen kommen.

Der 1,99 Meter-Mann kann auf Drittliga-Einsätze beim SC Paderborn und SC Verl sowie auf Regionalliga-Spiele im Trikot von Rot Weiss Ahlen, Energie Cottbus und Germania Halberstadt zurückblicken. Sowohl in Paderborn als auch in Cottbus gewann Brinkmann jeweils ein Mal den Landespokal. Brinkmann kommt auf vier Einsätze in der 3. Liga, 19 Spiele in der Regionalliga und 58 Begegnungen in der Oberliga Westfalen.

Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Der Verein ist sehr professionell aufgestellt und die Mannschaft macht einen tollen Eindruck. Wir werden in der nächsten Zeit hart arbeiten, um dann die nächsten Siege einzufahren und als Mannschaft unsere Ziele zu erreichen Till Brinkmann

"Wir mussten den Torwartmarkt noch mal sondieren, nachdem uns auch der dritte Torwart ausgefallen ist. Ich kenne Till Brinkmann schon länger. Er hat in der vergangenen Saison bei uns ein paar Tage mit trainiert. Ich habe ihn in der Folge weiterhin verfolgt und durchgehend auf dem Schirm gehabt. Seine Ausstrahlung, Größe und das Spielverständnis sowie seine Vita mit den Stationen Cottbus, Paderborn, Verl und zuletzt Rot Weiss Ahlen waren ausschlaggebend für den Wechsel. Für mich war es zudem wichtig, dass er die aktuell notwendige Erfahrung mitbringt und uns dankenswerterweise auch kurzfristig zur Verfügung stand, um die Mannschaft zu unterstützen", sagt Steinbachs Torwarttrainer Marcel Richter.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Der Verein ist sehr professionell aufgestellt und die Mannschaft macht einen tollen Eindruck. Wir werden in der nächsten Zeit hart arbeiten, um dann die nächsten Siege einzufahren und als Mannschaft unsere Ziele zu erreichen", sagt Brinkmann, der seit dem 1. Juli 2023 arbeitslos war.