Zugang aus Liga 3: 1. FC Bocholt leiht Lukas Frenkert aus

Der 1. FC Bocholt hat einen weiteren Zugang präsentiert. Mit dem ehemaligen Schalker Lukas Frenkert kommt ein neuer Außenverteidiger.

Bis Freitag dürfen die Vereine noch Spieler transferieren. Der Regionalligist 1. FC Bocholt hat am Mittwochabend zugeschlagen und Lukas Frenkert ausgeliehen.

Der Außenverteidiger kommt für eine Saison vom Drittligisten Preußen Münster. Frenkert wurde unter anderem in der Nachwuchsabteilung von Twente Enschede und Preußen Münster ausgebildet. Für Münster bestritt er bislang 43 Regionalliga-Spiele, in denen er fünf Mal traf.

Der 1,90m große Abwehrspieler bestritt in der Hinrunde der Saison 2021/2022 außerdem 15 Regionalliga-Partien für die U23 des FC Schalke 04. Frenkert kann sowohl auf den beiden Außenverteidiger-Positionen als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt betont: „Lukas hat eine sehr gute Ausbildung genossen und wird uns mit seiner robusten Spielweise sehr helfen. Mit seiner Größe und seiner Schnelligkeit kann er unserer Abwehr nochmal mehr Stabilität verleihen. Trotz Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben, hat er sich immer wieder in den Kader zurückgekämpft, auch aktuell in der 3. Liga. Lukas wollte unbedingt zu uns, um mehr Spielpraxis zu sammeln und nimmt dafür einiges in Kauf. Ich freue mich daher sehr, dass die Ausleihe klappt und möchte mich bei Preußen Münster für den reibungslosen Ablauf bedanken.“ Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, erhänzt: „Wir bekommen mit Lukas einen sehr flexiblen Abwehrspieler, der alle Positionen in der Viererkette spielen kann, aber auch in der Dreierkette spielen könnte. Auch charakterlich passt Lukas super in die Mannschaft. Lukas ist topfit, hat die gesamte Vorbereitung bei Preußen Münster absolviert und hat auch in Testspielen gute Leistungen gezeigt. In der Liga kam er bislang noch nicht zum Zug. In seinem Alter ist Spielpraxis aber natürlich besonders wichtig, so dass er sich für uns entschieden hat und die Leihe eine Win-Win-Situation werden kann. Ich denke, er wird keine Anlaufschwierigkeiten haben und kann uns sofort weiterhelfen.“