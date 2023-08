Starker Start für Frankfurt - Ex-Essener Futkeu weiterhin in Torlaune

Noel Futkeu wechselte im Sommer vom ETB Schwarz-Weiß Essen zu Eintracht Frankfurt II. Dort legte der junge Stürmer einen vielversprechenden Start hin.

Neuer Verein, altbekannte Torgefahr: Noel Futkeu hat nach seinem Wechsel in die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt einen starken Start hingelegt. An diesem Sonntag besiegten die Hessen den TuS Koblenz im Heimspiel mit 3:1. Futkeu erzielte in der zweiten Halbzeit den Treffer zum Endstand.

Damit kommt der 20 Jahre alte Angreifer schon jetzt auf beeindruckende Werte: Futkeu traf im dritten Spiel in Serie. Nur bei seinem Debüt blieb der gebürtige Essener erfolglos. Zudem bereitete er zwei weitere Tore vor. Fünf Scorerpunkte nach vier Einsätzen - das kann sich sehen lassen.

Große Anpassungsprobleme scheint Futkeu also nicht zu haben: weder in seiner neuen Mannschaft noch in der Regionalliga Südwest. Zwar sammelte er für seinen Ausbildungsverein Rot-Weiss Essen und den 1. FC Köln II schon Viertliga-Erfahrung. Der letzte Einsatz in der Regionalliga lag vor dem Wechsel zur Eintracht allerdings schon mehr als eineinhalb Jahre zurück.

Die vergangene Saison verbrachte der Angreifer beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein. Mit 30 Treffern krönte Futkeu sich zum Torschützenkönig und zog das Interesse zahlreicher Klubs auf sich. Nach wochenlangen Spekulationen stand das nächste Ziel des früheren RWE-Talents fest: Eintracht Frankfurt, dessen zweite Mannschaft in die Regionalliga aufgestiegen ist.

Bei der SGE unterzeichnete Futkeu einen Profivertrag und möchte sich mit dauerhaft guten Leistungen für höhere Aufgaben empfehlen, wie er im RS-Interview kurz nach seinem Wechsel erklärte. Der Start ist ihm jedenfalls geglückt. Und wer weiß, was noch kommt. Bei seinen 30 Oberliga-Treffern für den ETB hatte Futkeu jedenfalls mehr Anlaufzeit gebraucht und sein drittes Tor erst am siebten Spieltag erzielt.

Seine Bilanz ausbauen könnte Futkeu schon am Mittwoch, wenn es in der Englischen Woche zum KSV Hessen Kassel geht (19 Uhr).