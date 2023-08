Wuppertaler SV: Nach 2:2 in Köln - "Wir müssen von Spiel zu Spiel alles geben"

Der Wuppertaler SV hat am 5. Spieltag die ersten Punkte abgegeben. Beim 1. FC Köln II spielte der WSV 2:2-Remis.

Vier Spiele, vier Siege: Der Wuppertaler SV ist als einzige noch verbliebene Mannschaft ohne Punktverlust in den 5. Spieltag der Regionalliga West gegangen. Doch im fünften Spiel erwischte es den WSV. Beim 1. FC Köln II kam der Tabellenführer nicht über ein 2:2-Remis hinaus.

Doch die Verantwortlichen sahen das Positive. Immerhin kamen die Bergischen nach dem Doppelpack von Damion Downs (3., 18.) zurück und erkämpften sich vor 1212 Zuschauern den Punktgewinn.

"Wir haben nach dem Rückstand noch ein 2:2 geholt und sind gut zurückgekommen. Was nicht gut war: In der ersten Viertelstunde, den ersten 20 Minuten haben wir uns etwas den Schneid abkaufen lassen. Da waren wir in den Köpfen nicht frisch genug. Bis man zurück ist, das dauert", bilanzierte Hüzeyfe Dogan gegenüber der "Wuppertaler Rundschau".

Der WSV-Trainer weiter: "Es war wichtig, vor der Pause noch den Treffer zu erzielen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann gute Szenen, haben es zum Teil aber nicht gut ausgespielt, machen dann aber den Ausgleichstreffer. Am Ende haben wir noch die Chancen auf das 3:2, aber es sollte an diesem Tag nicht sein mit einem Happy End für uns. Aber ich kann mit einem Punkt in Köln leben. Und jetzt geht es am Mittwoch in Remscheid weiter."

Am Mittwoch (30. August, 17.30 Uhr) wartet der heiße Pokal-Vergleich beim Landesligisten.

Sportchef Gaetano Manno konnte auch mit dem Zähler in Köln leben. Gegenüber der "Rundschau" meinte er: "Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen. Man hat gesehen, wie stark Köln ist, das haben wir auch erwartet und der Mannschaft gesagt. Wir müssen von Spiel zu Spiel alles geben. In der zweiten Halbzeit waren wir näher am 3:2 als Köln. Schade für Charlison Benschop, dass er sich nicht belohnen konnte, auch das 3:2 zu machen. Wir nehmen den Punkt mit. Die Mannschaft hat wieder Moral gezeigt. Jetzt werden wir versuchen, zu Hause wieder nachzulegen."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Köln U21: Nickisch - Sponsel (59. Toure, 82. Lenges), Salher, Diehl (82. Pinto), Bakatukanda, Downs, Strauch, Tigges (59. Issa Schmitt), Nadjombe, Wäschenbach (70. Salger), Höger.

Wuppertaler SV: Patzler - Tunga, Marceta (75. Saric), Göckan, Korzuschek (46. Beckhoff), Peitz (75. Rodrigues Pires), Bulut, Schweers, Pytlik, Dams, Benschop.

Schiedsrichter: Jörn Schäfer

Tore: 1:0 Downs (3.), 2:0 Downs (18.), 2:1 Marceta (19.), 2:2 Benschop (52.)

Gelbe Karten: Sponsel, Strauch - Saric

Zuschauer: 1212