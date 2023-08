Gladbach II: Nach Pleite gegen Schalke U23 - "So kann man in dieser Liga keine Spiele gewinnen"

Borussia Mönchengladbach II hat ein torreiches Spiel der Reservemannschaften gegen den FC Schalke 04 II mit 3:6 verloren. Gladbachs Trainer wurde deutlich.

Am vierten Spieltag der Regionalliga West unterlag Borussia Mönchengladbach U23 dem Regionalliga-Nachwuchs des FC Schalke 04 mit 3:6 (1:2) und muss damit weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Die Borussia erwischte dabei einen Traumstart und ging bereits in der 3. Minute in Führung. Ryan-Don Naderi konnte S04-Profi-Leihgabe überwinden und brachte die Gladbacher in Führung. Doch die Schalker hatten da etwas gegen, allen voran Niklas Castelle. Der Angreifer wusste seinen Startelfeinsatz zu nutzen und drehte die Partie mit drei Treffern (18./25./47.) fast im Alleingang.

Kurz vor der Pause bewahrte VfL-Keeper Jan Olschowsky sein Team noch nach einem platzierten Kopfball von Ex-Bundesliga-Stürmer Pierre-Michel Lasogga mit einer Glanzparade vor dem 1:3.

Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Cagatay Kader brachte die Borussia dann wieder in Halbzeit zwei wieder ins Spiel (55.), aber Schalke wollte den Sieg unbedingt und legte durch Paul Pöpperl (70.) das 4:2 nach.

Doch auch das war keine Garantie, in der 80. Minute verkürzte Gladbach durch Semir Telalovic erneut, ehe Yannick Tonye (85.) und Ngufor Anubodem in der Nachspielzeit den 6:3-Endstand aus Schalker Sicht erzielte und den ersten Saisonsieg sicherte.

"Nach vorne spielen wir ordentlichen Fußball, aber das nutzt nichts, wenn wir uns defensiv so anfällig präsentieren. Nach vier Spieltagen haben wir durchschnittlich mehr als drei Gegentreffer pro Begegnung kassiert – so kann man in dieser Liga keine Spiele gewinnen", sagte ein enttäuschter Gladbach-II-Trainer Eugen Polanski.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Mönchengladbach II: Olschowsky – Andreas, Kemper, Reitz (83. Jung) – Ullrich, Asallari – Korb, Moustafa - Fukuda (52. Büyükarslan), Naderi (67. Telalovic), Schroers (52. Kader)

FC Schalke 04 II: Heekeren – Talabidi, Albutat, Boboy – van der Sloot (59. Anubodem), Amadin (59. Pöpperl), Kaparos, Müller, Gyamfi (71. Tonye) – Lasogga, Castelle (71. Meisel).

Schiedsrichter: Lukas Koch

Tore: 1:0 Naderi (3.), 1:1 Castelle (18.), 1:2 Castelle (25.), 1:3 Castelle (47.), 2:3 Kader (55.), 2:4 Poepperl (70.), 3:4 Telalovic (80.), 3:5 Tonye (85.), 3:6 Anubodem (93.)

Bes. Vorkommnis: Amadin schießt Foulelfmeter über das Tor (45.+1)

Zuschauer: 388