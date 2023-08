Regionalliga: Erster - Fortuna Köln überrascht die Liga, Rot für Paderborns Trainer

Fortuna Köln bleibt auch nach drei Spielen ohne Punktverlust in der Regionalliga West. Dabei wurden andere Vereine als Favoriten genannt.

Vor der Saison in der Regionalliga West waren sich alle Beteiligten einig. Es wird keinen Durchmarsch geben wie vom SC Preußen Münster in der letzten Saison.

Als Favoriten auf Augenhöhe wurden der Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen, Alemannia Aachen oder der SV Rödinghausen genannt. Der WSV blieb bisher auch ohne Punktverlust, das gilt aber auch für Fortuna Köln.

Nach dem 2:1-Erfolg am Sonntag beim Aufsteiger SC Paderborn II steht die Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen an der Spitze. Zwar wurde der Fortuna auch viel zugetraut, ganz vorne sahen sie aber nur die wenigsten Trainer.

Natürlich ist die Saison auch noch sehr jung, aber bisher überzeugten die Kölner Südstädter auf der ganzen Linie. Gegen den SCP brachte Justin Steinkötter die Fortuna per Foulelfmeter in Führung, kurz darauf flog Paderborns Moritz Flotho mit Rot (Tätlichkeit) vom Feld. Kurz danach wurde auch Paderborns Coach Dennis Schmitt mit Rot bestraft, weil er einen Ball aus Wut zurück auf das Spielfeld schoss.

In Überzahl kassierte die Fortuna zwar im zweiten Durchgang den Ausgleich durch Adrian Bravo Sanchez. Doch erneut Steinkötter war es, der den 2:1-Endstand für die Fortuna herstellte.

von Ahlen bilanzierte nach dem Spiel: „Wir sind verdient in Führung gegangen. Nach der Roten Karte müssen wir in Überzahl einen Treffer nachlegen, das ist uns nicht gelungen. Somit bleibt der Gegner im Spiel. Das 1:1 war ein wunderbarer Freistoß, das kann passieren. Die Mannschaft hat dann aber im Spiel nach vorne nochmal einen Gang hochgeschaltet. Das 2:1 war unter dem Strich in Ordnung. Ich wünsche mir aber zukünftig, dass wir in einer ähnlichen Situation klarer und aktiver auf das zweite und dritte Tor gehen."

Weiter geht es für die Kölner Fortuna am Samstag (19. August, 14 Uhr) zuhause gegen den SC Wiedenbrück. Paderborns U21 spielt zeitgleich bei Rot Weiss Ahlen.