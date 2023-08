Wuppertaler SV: Abwehrchef über emotionalen Start, Fans, Aufstiegsziel und Schalke-Spiel

Am Freitagabend (11. August, 19.30 Uhr) trifft der Wuppertaler SV im Gelsenkirchener Parkstadion auf die U23 des FC Schalke 04.

Der Wuppertaler SV ist mit zwei hoch emotionalen Siegen, die der WSV gegen Aachen (2:1) und die U23 von Borussia Mönchengladbach (3:2) erst in der Nachspielzeit errang, in die Saison 2023/2024 gestartet.

Ein absoluter Eckpfeiler im Team von Trainer Hüzeyfe Dogan ist Lion Schweers. Der 27-jährige Innenverteidiger bildet mit Kapitän Kevin Pytlik und Neuzugang Niklas Dams (Borussia Dortmund II) die WSV-Abwehrzentrale.

Schweers spielt seit dem Sommer 2021 für die Rot-Blauen und hat in seiner Vita auch 101 Einsätze in der 3. Liga stehen. Dorthin will er natürlich zurück - am liebsten mit dem Wuppertaler SV.

RevierSport hat mit Schweers vor dem Gang des WSV zum FC Schalke 04 (Freitag, 11. August, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) gesprochen.

Lion Schweers, war es jetzt ein optimaler oder glücklicher Start des WSV in die Serie 2023/2024?

(lacht) Warum glücklich? Wenn man Tore in der Nachspielzeit erzielt, ist es auch eine Qualität. Wir sind tendenziell natürlich sehr zufrieden mit dem Start. Denn wir wissen alle wie wichtig es ist, dass man direkt am Saisonbeginn punktet. Jeder absolviert gefühlt eine gute Vorbereitung und trotzdem weiß man erst so richtig nach fünf oder sechs Spielen, wo man steht. Wir sind da auf einem guten Weg.

Was hat Ihnen bisher mehr und weniger gefallen?

Es ist egal, ob du gewinnst oder verlierst. Man muss immer die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, ansprechen. Und wir analysieren natürlich sowohl unsere Fehler als auch die guten Sachen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir in der Breite und Tiefe des Kaders stärker geworden sind mit Blick auf die letzte Spielzeit. Wir marschieren alle in eine Richtung - von der Nummer eins bis 24 oder 25. Wir haben eine brutale Trainingsqualität. Und: Wir haben immer das Gefühl, dass mit diesem Team immer etwas geht. Wir wollen und können jedes Spiel auf unsere Seite ziehen.

Wird der WSV denn am Ende ganz oben stehen?

Unsere Aufgabe ist es das Bestmögliche zu erreichen. Wir wollen noch präziser in unseren Aktionen und ekeliger gegen den Ball werden. Dann werden wir sehen, wofür das Ganze am Ende der Saison langt.

Wuppertal spielt aktuell in Velbert, wahrscheinlich noch bis Ende Oktober. Ist das ein großer Nachteil?

Die Situation ist einfach so, da können wir nichts ändern. Es gilt, die Situation anzunehmen. Für die Fans ist es kein langer Anreiseweg und sie kommen zahlreich ins kleine und kompakte Velberter Stadion. Ich glaube, dass es alle freut, dass wir nicht mehr nach Oberhausen fahren müssen. Ich hoffe, dass der Rasen in Velbert noch lange in solch einem guten Zustand bleibt und wir dann irgendwann wieder in Wuppertal spielen. Dann ebenfalls auf einem nagelneuen und tollen Rasen. Es ist doch gut, wenn sich der Verein infrastrukturell weiterentwickelt. Dafür muss man dann auch ein paar Monate ausweichen. Auf Strecke wird das Stadion am Zoo ein Vorteil sein.

Am Freitag geht es auf Schalke weiter. Was erwarten Sie da für einen Gegner?

Die Ergebnisse von Schalke spiegeln nicht deren Qualität wider. Die U-Mannschaften sind immer gut ausgebildet. Schalke hat dazu noch erfahrene Jungs in seinen Reihen, die genau wissen wie alles funktioniert. Wir müssen wieder eine Top-Leistung, und das bis zur letzten Sekunde auf den Rasen bringen, um aus Gelsenkirchen einen Sieg mitzunehmen. Das ist unser Ziel für den Freitagabend!