Alemannia Aachen: 118-maliger Drittligaspieler nimmt an den Einheiten teil

Alemannia Aachen durfte am vergangenen Wochenende durchatmen und den ersten Sieg feiern. Ein gestandener Drittliga-Profi nimmt zur Zeit am Aachener Training teil.

Nach dem 1:2 zum Auftakt gegen den Wuppertaler SV - vor 27.300 (!) Fans - konnte Alemannia Aachen am 2. Spieltag den ersten Sieg einfahren. Beim SV Lippstadt gewann die Mannschaft von Trainer Helge Hohl mit 3:1.

Die Alemannia ist nun in der Spur. Aachen gilt als einer der Topfavoriten auf den Titel und dem damit verbundenen Drittliga-Aufstieg. Nicht zuletzt, weil die Kaiserstädter auf dem Transfermarkt mächtig zulangten und viele bekannte Namen verpflichteten. Ein weiterer könnte demnächst hinzukommen.

Zumindest wird mit Hamza Saghiri ab Dienstag (8. August) ein gestandener Drittligaspieler am Training der Alemannen teilnehmen. Der 26-jährige gebürtige Würselener kommt auf 118 Spiele in der 3. Liga. Hinzu kommen 53 Einsätze in der Regionalliga.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist in Aachen kein Unbekannter. Saghiri spielte zwischen 2005 und 2015 zehn Jahre im Nachwuchs der Alemannia. Das ist auch der Grund dafür, dass er sich aktuell bei seinem Heimatklub fit hält.

Denn mehr sei es im Moment auch nicht als sich fitzuhalten. Das erfuhr RevierSport aus dem Umfeld Saghiris. Demnach kommt ein Wechsel zur Alemannia für den Mittelfeld-Mann zu diesem Zeitpunkt nicht infrage. Saghiri liebäugelt mit einem Engagement in der 3. Liga. Bis zum 2. September hat das Sommer-Transferfenster geöffnet. Je näher dieses Datum kommt und Saghiri ohne Verein bleibt, desto größer dürften Aachens Chancen auf eine Verpflichtung werden.

Am Freitag (11. August, 19.30 Uhr) empfängt Alemannia Aachen dann Borussia Mönchengladbach II auf dem Tivoli.

Alemannia Aachen - das sind die Transfers des Sommers

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet, Dustin Willms (alle Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC), Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen), Cas Peters (FSV Frankfurt), Radomir Novakovic (Schalke 04 II)

Abgänge: Jannik Mause (FC Ingolstadt), Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lokomotive Leipzig), Felix Heim (Freiberg), Sebastian Schmitt (SG Barockstadt), Jannis Held (Lok Leipzig), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)