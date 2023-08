Fortuna Düsseldorf: U23 kassiert nächste Pleite - "Es wird keine einfache Saison"

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat im zweiten Spiel die zweite Niederlage kassiert. Wir haben mit Trainer Nico Michaty gesprochen.

0:1 beim FC Wegberg-Beeck und nun ein 0:2 gegen den SC Paderborn II: Zwei Spiele und zwei Niederlagen gegen zwei Aufsteiger. Eine bittere Ausbeute für die U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf.

RevierSport hat nach der Paderborn-Pleite mit Düsseldorf-II-Trainer Nico Michaty gesprochen.

Nico Michaty über...

... das 0:2 gegen Paderborns U21-Mannschaft: "Paderborn hat verdient gewonnen. Das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, aber die Paderborner waren effektiver. Über 90 Minuten gesehen, müssen wir aber auch sagen, dass Paderborn den Sieg verdient hat."

... den Auftakt mit zwei Niederlagen: "Natürlich haben wir uns den Auftakt anders vorgestellt. Damit sind wir nicht zufrieden. Wir haben einen großen Umbruch vollzogen und das braucht einfach seine Zeit. Es wird keine einfache Saison. Aber ich bin optimistisch, dass wir unser Ziel Klassenerhalt wieder erreichen. Wir müssen weiter hart arbeiten, um die Punkte einzufahren."

... mögliche Verstärkungen bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September: "Aktuell ist nichts geplant. Wir haben einen Kader von 21 plus drei. Da sind wir zahlenmäßig auf jeden Fall größer als in der vergangenen Saison. Mit dem Kader bin ich zufrieden. Jetzt gilt es einfach weiter hart zu arbeiten und Erfolgserlebnisse einzufahren. Es hilft kein Jammern, sondern nur mit Arbeit kommt man voran."

... den nächsten Gegner SC Wiedenbrück: "Wiedenbrück ist auch kein einfacher Gegner. Wir müssen uns verbessern und aus den Fehlern lernen. Wir brauchen, wie schon gesagt, ein Erfolgserlebnis."

Die Statistik zum Spiel

Fortuna Düsseldorf II: Gorka – Nishi, Corsten, Adamski, El-Faouzi, Bird (72. Monteiro), Schröder (72. Brechmann), Bodzek, Hirschenberger (65. Majetic), Bindemann (65. Kalonji), Kim.

SC Paderborn II: Schulz – Gembalies, Ens, Zobel (79. Stamm) – Bilogrevic (62. Klefisch), Hansen – Brandt (62. Donner), Bravo Sanchez, Nadj (79. Pululu), Ansah – Flotho (89. Kiefer).

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen.

Tore: 0:1 Ansah (53.), 0:2 Ansah (75.)

Gelbe Karten: Adamski, Bindemann - Bilogrevic, Klefisch, Zobel

Zuschauer: 250