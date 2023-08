Regionalliga: Spitzenreiter Fortuna Köln - für einen Stürmer freute sich der Coach besonders

Knallstart von Fortuna Köln. So ordnet Trainer Markus von Ahlen den 5:1-Erfolg im Regionalliga-Derby gegen die U21 des 1. FC Köln ein.

Was für ein Start für Fortuna Köln in die Regionalliga West. Während als Favoriten auf den Aufstieg der Wuppertaler SV, der SV Rödinghausen, Alemannia Aachen oder Rot-Weiß Oberhausen genannt wurden, galt die Fortuna eher als Verfolger.

Doch das 5:1 im Stadtderby gegen die U21 des 1. FC Köln war schon ein Ausrufezeichen, das die Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen vor 2541 Zuschauern gesetzt hat.

Besonders für einen Spieler freute sich der Coach nach dem Spiel. Und zwar für Angreifer Leon Demaj. Der war lange verletzt, in der vergangenen Spielzeit konnte er nur eine Partie bestreiten in der Regionalliga.

Und nun kam er in der 85. Minute für Dominik Lanius in die Partie und traf in der Nachspielzeit zum 5:1. Durch den Treffer steht die Fortuna vor dem 1. FC Bocholt auf Platz eins.

von Ahlen betonte nach der Partie: "Das ist eine unglaubliche Geschichte. In der letzten Saison hat er sich am ersten Spieltag schwer verletzt. Und jetzt steht er wieder auf dem Platz. Dass er ein Tor gemacht hat, hat auch die Mannschaft sehr gefreut."

Einen kleinen Wehmutstropfen gab es aber trotz des deutlichen Derbysieges. Denn Doppeltorschütze Henri Matter, der im Sommer aus Lippstadt nach Köln wechselte, musste kurz vor der Pause raus. Gegenüber der Fortuna-Homepage erklärte er: "Ich habe ziemlich früh einen Tritt auf den Zeh bekommen und das schmerzte bei jedem Schritt. Ich hoffe nicht, dass es etwas Schlimmeres ist. Für Samstag müssen wir mal sehen."

Dass wir Spitzenreiter sind, ist für uns jetzt nicht relevant Markus von Ahlen

Dann geht es in der Liga weiter. Die Fortuna trifft um 14 Uhr zuhause auf den FC Wegberg-Beeck, der sein erstes Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II auch gewinnen konnte (1:0).

Die Fortuna wird mit einer breiten Brust antreten, nach den 90 Minuten gegen den FC bilanzierte von Ahlen: "Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen mit den beiden Toren. Das macht es immer leichter. Nach der Pause haben wir das 4:0 verpasst. Nach dem 3:1 hat der FC nochmal Morgenluft geschnuppert. Aber, in der Summe haben wir es dann gut verteidigt. Und am Ende haben wir mit zwei schönen Toren den Sack zugemacht. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen. Dass wir Spitzenreiter sind, ist für uns jetzt nicht relevant."