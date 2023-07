SSVg Velbert mit Traumstart - Pappas will für den Klassenerhalt ackern

Die SSVg Velbert hat die Regionalliga-Rückkehr mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Lippstadt abgerundet. Cheftrainer Dimitrios Pappas will ein unangenehmer Gegner werden.

Die SSVg Velbert hat einen nahezu perfekten Start in die Regionalliga-Saison erwischt: Trotz eines chancenarmen Spiels hat der Aufsteiger gegen den SV Lippstadt einen ungefährdeten 2:0 (0:0)-Sieg einfahren und die ersten drei Punkte für den Klassenerhalt verbuchen können.

Zum Start der Partie tasteten sich beide Mannschaften zunächst langsam heran. Es galt nichts zu überstürzen und kein Risiko einzugehen. „Für uns war es sehr wichtig, dass wir gut ins Spiel kommen. Das hat etwas gedauert. Keiner weiß beim ersten Spiel, wo man wirklich dran ist“, fasste Velbert-Trainer Dimitrios Pappas die Auftaktminuten zusammen.

Sein Gegenüber, Lippstadt-Coach Felix Bechtold, beobachtete eine ähnlich ruhige erste Hälfte: „Das war lange Zeit ein klassisches 0:0-Spiel. Nichts Überragendes, fast ohne Torchancen. Beide Mannschaften wussten noch nicht so genau, wo sie stehen. Die Akteure sind mit Respekt an die Sache ran gegangen und haben wenig Mut gezeigt.“

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber dann einen Gang höher und wurden zunehmend stärker. In der 67. Spielminute erlöste Neuzugang Markus Pazurek sein Team schließlich mit einem Kopfball-Treffer zur verdienten 1:0-Führung. In der Schlussphase setzte Benjamin Hemcke nach sehenswerter Vorarbeit von Manuel Schiebener den Deckel drauf und erzielte das 2:0 (85.).

SSVg Velbert: Lenz - Schiebener, Duschke, Abdel Hamid, Machtemes - Mehlich (77. Erwig-Drüppel), Remmo (92. Gabriel), Kaya (77. Hemcke), Pazurek, Touray (59. Diallo) - Hilger (85. Urban) SV Lippstadt: Balkenhoff - Allmeroth, Temin (59. Demirarslan), Cirak - Ufuk, Holtkamp (80. Kohl), J. Munsters, Örnek - N. Munsters (68. Franke), Maier, Lee (68. Kaiser) Tore: 1:0 Pazurek (67.), 2:0 Hemcke (85.) Schiedsrichter: Marcel Benkhoff Zuschauer: 875

Ein enttäuschter Lippstadt-Trainer erkannte die spielerische Überlegenheit des Aufsteigers nach der Pause neidlos an und übte Kritik an seiner Elf: „Wir haben es nicht geschafft, uns Möglichkeiten herauszuspielen. Der Gegner hat das beim 2:0 besser gemacht. Wir sind sehr enttäuscht und wissen jetzt, was wir zu tun haben. Ich habe mit meiner grunderneuerten Mannschaft einiges aufzuholen, denn zum Auftakt lief eigentlich gar nichts rund", erzählte Bechtold.





Für die SSVg Velbert geht es in dieser Spielzeit um einen möglichst souveränen Ligaverbleib. Der erste Sprint eines langen Marathons ist mit dem 2:0-Erfolg geglückt. Coach Pappas wolle für das große Ziel „in erster Linie ackern“ und fordert von seinem Team: „Wir müssen zuhause ekelhaft sein, in jeden Zweikampf gehen und dann Fußballspielen. Das hat zum Auftakt direkt funktioniert und wurde mit einem verdienten Sieg belohnt.“