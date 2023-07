RWO: Entscheidung bei Ex-Essener Michel Niemeyer gefallen

Die Zukunft von Michel Niemeyer ist geklärt. Der Ex-Essener, der zuletzt bei Rot-Weiß Oberhausen mittrainierte, wurde fest verpflichtet.

Nach dem 5:0-Sieg von Rot-Weiß Oberhausen gegen den SV Sonsbeck im letzten Testspiel vor dem Regionalliga-Start am Dienstagabend hatte sich Trainer Jörn Nowak bedeckt gehalten, was eine Verpflichtung von Testspieler Michel Niemeyer angeht.

Tags darauf schufen die Kleeblätter dann Fakten - sie haben den 27-Jährigen fest unter Vertrag genommen. Niemeyer verbrachte die vergangenen beiden Jahre beim Drittligisten Rot-Weiss Essen. Verletzungsbedingt kam er allerdings nur zu sechs Einsätzen für RWE.

"Michel war bereits einige Wochen bei uns im Training. In dieser Zeit hat er uns davon überzeugt, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann", sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. "Er konnte bereits viel Erfahrung in der zweiten und dritten Liga sammeln, weshalb wir sehr froh sind, ihn verpflichten zu können."

Die angesprochene Erfahrung sammelte Niemeyer in Diensten von RWE, 1. FC Magdeburg und Wehen Wiesbaden. Ausgebildet wurde der gebürtige Salzwedeler bei RB Leipzig.

"In den letzten Wochen habe ich mich in der Mannschaft und im Umfeld sehr wohlgefühlt. Ich freue mich, dass wir uns einigen konnten, und bin voller Vorfreude auf den Saisonstart", sagt Niemeyer zu seinem Wechsel. Am kommenden Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) startet RWO beim SC Wiedenbrück in die neue Spielzeit. "Wir wollen in dieser Spielzeit mit den Fans gemeinsam viel erreichen."

Nach Oguzhan Kefkir ist Niemeyer der zweite Neuzugang für Rot-Weiß. Außerdem wechselten Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg), Marius Kleinsorge (SV Meppen), Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück), Moritz Montag (Wuppertaler SV), Cottrell Ezekwem (SC Verl) und Kevin Kratzsch (SV Straelen) in diesem Sommer an die Lindnerstraße. Dazu kommen die Talente Dominik Burghard und Kerem Yalcin, die aus der eigenen U19 zu den Profis aufrückten.