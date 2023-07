SC Paderborn II: Neuer "Säulenspieler" lief zuletzt für den MSV Duisburg auf

Kurz vor dem Saisonstart hat die U21 des SC Paderborn sich noch einmal verstärkt. Ein Innenverteidiger mit Drittliga-Erfahrung unterschreibt beim Regionalliga-Aufsteiger.

Eine Woche vor dem Saisonstart in die Regionalliga West hat Aufsteiger SC Paderborn II noch einmal nachgelegt und sich reichlich Drittliga-Erfahrung in den Kader geholt. Vincent Gembalies, der beim MSV Duisburg ausgebildet wurde und dort auch seine ersten Schritte im Profifußball ging, wechselt ablösefrei zum Neu-Regionalligisten.

Für die Zebras debütierte der Innenverteidiger in der Saison 2018/19 sogar in der 2. Bundesliga und sammelte dort drei Einsätze. Nach dem Abstieg kam der 23-Jährige in den drei folgenden Spielzeiten insgesamt auf 65-Drittliga-Partien.

Gegenüber RevierSport erklärte Ayhan Tumani, Sportdirektor der Paderborner U21: „Er ist erst 23, aber schon ein erfahrener Spieler, der charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft passt und ein Säulenspieler bei uns werden kann.“

Gembalies "kann auch seine Mitspieler besser machen"

Diese Erfahrung könne Gembalies auch an seine jungen Teamkollegen weitergeben. „Mit seiner Schnelligkeit und seiner Zweikampfstärke wird er uns mehr Stabilität und Sicherheit verleihen. Dadurch, dass er schon mehrere Spiele auf höherem Niveau absolviert hat, kann er auch seine Mitspieler stärker machen.“

In der vergangenen Saison war der Verteidiger allerdings unter Torsten Ziegner außen vor und absolvierte keine Partie. Zusätzlich bremsten ihn zwischenzeitlich Knieprobleme aus. So einigten sich Spieler und Verein auf eine vorzeitige Auflösung des bis 2024 gültigen Vertrags „Es ist für ihn auch die Chance, in seiner individuellen Entwicklung wieder voranzukommen und sich für weitere Aufgaben zu empfehlen“, betonte Tumani.

Viel Zeit um seine neuen Mitspieler kennenzulernen bleibt Gembalies nicht. Schon in der kommenden Woche startet die Regionalliga West in die neue Saison. Am Sonntag (14 Uhr) trifft die U21 des SC Paderborn im Aufsteiger-Duell auf den FC Gütersloh.

Die Zugänge des SC Paderborn II im Überblick:

Adrian Bravo Sanchez (SV Rödinghausen), Rafael Camprobin (SG Finnentrop/Bamenohl), Felix Mensing (SpVgg Vreden), Presley Pululu (SC Verl), Moritz Flotho (FC Schalke 04 II), Jascha Brandt (SV Werder Bremen II), Vincent Gembalies (MSV Duisburg), Johannes Dörfler (aus der ersten Mannschaft), Kevin Krumme, Marvin Schulz, Noah Mrosek, Joel Vega Zambrano, Nico Willeke (alle eigene U19)