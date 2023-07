Regionalliga West: Alemannia Aachen verliert 1:4 gegen Drittligist - und einen Stürmer

Alemannia Aachen musste am Donnerstag eine 1:4-Testspielpleite gegen den SC Verl hinnehmen. Aufgrund einer Verletzung musste der Regionalligist zeitweise in Unterzahl spielen.

Allmählich steigt die Spannung: In gut einer Woche (Freitag, 28. Juli) eröffnet Alemannia Aachen die neue Regionalliga-Saison mit dem Topspiel gegen den Wuppertaler SV.

Im vorletzten Testspiel vor dem Auftakt musste der TSV allerdings eine deutliche Niederlage hinnehmen. Beim Drittligisten SC Verl unterlag die Mannschaft von Trainer Helge Hohl am Donnerstagnachmittag mit 1:4 (1:1).

Was das Ergebnis verzerrt: In den letzten 25 Minuten mussten die Gäste mit einem Mann weniger auskommen. Stürmer Cas Peters verletzte sich und konnte nicht weitermachen. Da die Alemannia ihr Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, beendeten sie die Partie in Unterzahl. Wie schwerwiegend die Verletzung des niederländischen Neuzugangs ist, blieb vorerst offen.

"Im Endeffekt geht das Ergebnis in Ordnung, die letzten 30 Minuten hatten aber wenig Wert", resümierte Hohl nach Abpfiff gegenüber Vereinsmedien. Der Coach hatte Verl "über das gesamte Spiel mit mehr Ballbesitz und als die dominantere Mannschaft" gesehen.

Verl: Unbehaun (46. Novakovic) - Ochojski (61. Kammerbauer), Mikic (61. Guzy), Paetow, Stöcker (61. Knost) - Corboz (61. Batista Meier), Benger (61. Mittelstädt), Baack (61. Wosz), Sessa (46. Otto) - Wolfram (61. Bürger), Lokotsch (61. Probst) Aachen: Brendieck (46. Strauch) - Afamefuna, Dervisevic, Statovci, Strujic (61. Hanraths) - Schwermann, Bapoh, Willms, Ametov (61. Baum), Heinz - Peters Tore: 1:0 Lokotsch (16.), 1:1 Schwermann (30.), 2:1 Lokotsch (51.), 3:1 Probst (72.), 4:1 Mittelstädt (73.)

Er sagte aber auch: "In der ersten Halbzeit haben wir aber außer dem Gegentor so gut wie keine Chance zugelassen. Wir hatten zwar auch wenige Chancen, haben aber gut und kompakt verteidigt." Lars Lokotsch brachte Verl in Führung (16.), nach einer halben Stunde erzielte Julian Schwermann den Ausgleich.

Und was denkt Hohl über den zweiten Durchgang? "In der zweiten Halbzeit wurde es schwieriger, was die Kräfte anging. Verl hat frische Spieler gebracht, wir waren in Unterzahl. Da wurde es schwieriger, die Räume zuzulaufen und die Intensität zu gehen."

Beim zweiten Treffer von Lokotsch (51.) standen zwar noch elf Aachener auf dem Rasen. Doch als Eduard Probst (72.) und Hendrik Mittelstädt (73.) per Doppelschlag erhöhten, war Peters schon nicht mehr dabei.

Bevor es für die Aachener in der Regionalliga ernst wird, steht am Freitag das letzte Testspiel der Vorbereitung an. Es geht gegen den Mittelrheinligisten Bonner SC (19.30 Uhr).