Regionalliga West: Zehnter Lippstadt-Neuzugang kommt von einem Liga-Konkurrenten

Weiterer Neuzugang für den SV Lippstadt: Es kommt ein junger Innenverteidiger, der zuletzt schon in der Regionalliga West spielte.

Eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart gegen Aufsteiger SSVg Velbert hat der SV Lippstadt sich ein weiteres Mal verstärkt.

Yusuf Ömek wechselt zum Verein aus der Regionalliga West. Der 21-Jährige war bereits in dieser Spielklasse unterwegs, er stand zuletzt für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln auf dem Platz und war seit seinem Vertragsende ohne Klub.

Seit 2017 wurde der Innenverteidiger bei den Domstädtern ausgebildet. In den letzten zwei Jahren gehörte er zum Kader der Zweitvertretung. 2019 gewann er die deutsche Meisterschaft mit den B-Junioren. In der Regionalliga absolvierte Ömek bislang 30 Partien (ein Tor), die meisten davon in der Spielzeit 2021/22.

"Wir freuen uns, dass Yusuf sich für den SVL entschieden hat", wird Lippstadts Sportchef Dirk Brökelmann vom Verein zu der Verpflichtung zitiert. "Er hat in den letzten Jahren die beste Ausbildung im Nachwuchsbereich und der U21 des 1. FC Köln durchlaufen und ist dabei noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung."

Beim SVL ist Ömek die zehnte externe Verstärkung. Dazu kommen vier Talente aus der eigenen Jugend, die sich in der Regionalliga durchsetzen wollen. Auffällig: Keiner der Neuzugänge ist älter als 22 Jahre. SV Lippstadt: Transfers im Überblick (Stand 19. Juli)

Zugänge: Yusuf Örnek (1. FC Köln II), Serkan Temin (Rot Weiss Ahlen), Lewin D'Hone (Wuppertaler SV), Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Straelen), Tim Luca Zimpel (1. FC Kaan-Marienborn), Ali Cirak, Elias Demirarslan (Preußen Münster II), Ilker Luis Kohl, Maximilian Franke (beide SC Verl), Louis Neugebauer, Kiyan Sadeghi, Daniel Stein, Besir Bikliqi (alle eigene U19)

Abgänge: Henri Matter, Marvin Mika (beide Fortuna Köln), Phil Halbauer (Energie Cottbus), Tim Möller (SV Meppen), Yasin Altun (Rot Weiss Ahlen), Finn Heiserholt (Schalke 04 II), Luis Ortmann (TuS Bövinghausen), Julian Düsterhus (SC Verl II), Luis Sprekelmeyer (VfL Osnabrück/Leihende), Mustafa Delifer (Ziel unbekannt)