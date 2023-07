Regionalliga: Die ersten beiden Spieltage sind zeitgenau angesetzt

In zwei Wochen geht es in der Regionalliga West schon los. Die ersten beiden Spieltage wurden nun zeitgenau angesetzt.

Was schon bekannt war: Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV eröffnen am 28. Juli um 19:30 Uhr auf dem Aachener Tivoli die neue Regionalliga-Saison.

Direkt ein Knaller zum Auftakt. Nun hat der Verband auch die ersten beiden Spieltage komplett zeitgenau angesetzt.

Spielleiter Patrick Zielezny aus dem Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) hat die Terminierungen nach Absprachen mit den Vereinen und zuständigen Sicherheitsbehörden sowie unter Berücksichtigung der Ansetzungen in den Bundesligen erstellt und freigegeben.

Für das Kölner Stadt-Derby am 1. Spieltag wurde nach Abstimmung mit den Vereinen ein Heimrechttausch vorgenommen. Die Partie Fortuna Köln – 1. FC Köln U 23 wird am 1. August im Südstation, der Spielstätte des SC Fortuna Köln, ausgetragen.

Bevor es in der Regionalliga West beginnt, wird am kommenden Montag (17. Juli, 18 Uhr) noch die erste Runde im Niederrheinpokal ausgelost. Aus der Regionalliga West sind Rot-Weiß Oberhausen, der Wuppertaler SV, der SV Straelen und der 1. FC Bocholt am Start.

1. Spieltag

Freitag, 28. Juli, 19:30 Uhr

Alemannia Aachen - Wuppertaler

Samstag, 29. Juli, 14 Uhr

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Düsseldorf U23

SV Rödinghausen - Rot Weiss Ahlen

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Bocholt

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Düren

SSVg Velbert - SV Lippstadt

Sonntag, 30. Juli, 14 Uhr

SC Paderborn U23 - FC Gütersloh

Dienstag, 1. August, 19 Uhr

Fortuna Köln - 1. FC Köln U23

2. Spieltag

Freitag, 4. August, 19:30 Uhr

FC Gütersloh - SC Wiedenbrück

SV Lippstadt - Alemannia Aachen

Rot-Weiß Oberhausen - SSVg Velbert

Samstag, 5. August, 14 Uhr

1. FC Düren - FC Schalke 04

1. FC Bocholt - SV Rödinghausen

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Köln U23

Fortuna Köln - FC Wegberg-Beeck

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Paderborn U23

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach U23