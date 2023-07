Regionalliga West: Kracher am 1. Spieltag! Aachen-Fan veröffentlicht Spielplan-Daten

Was ist denn nur dieses Jahr mit den Spielplänen los? Nach dem Leak in der 1. Bundesliga wurde jetzt wohl auch der Spielplan der Regionalliga West geleakt.

Vorweg: Offiziell ist der Spielplan der Regionalliga-West-Saison 2023/2024 noch nicht veröffentlicht worden.

Nach der Veröffentlichung der Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga soll in dieser Woche der Plan der 3. Liga bekanntgegeben werden. Danach folgen die Regionalligen in der Regel.

Doch am Mittwochnachmittag (5. Juli) sorgte ein veröffentlichter Screenshot eines Fans von Alemannia Aachen in der Facebook-Gruppe "Regionalliga West - Von Fans für Fans" für Aufregung. Auf diesem Bild, einem Foto aus dem "dfb.net", sind die ersten alle Begegnungen der Alemannia aufgelistet. Sollte dieser Plan stimmen, dann kommt es am 1. Spieltag zu einem echten Kracher.

Hier ist das Duell zwischen Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV vermerkt. Das Spiel soll dann am Freitag, 28. Juli, auf dem Aachener Tivoli steigen.

Das wäre ein echter Kracher vor bestimmt 15.000 bis 20.000 Fans! Denn beide Klubs haben personell mächtig aufgerüstet und gelten als Top-Favoriten auf den Aufstieg. Als heiße Verfolger werden SV Rödinghausen und Rot-Weiß Oberhausen genannt - siehe große RevierSport-Trainer-Umfrage.

Am 2. Spieltag geht es für die Alemannia dann zum 1. FC Bocholt, am 3. Spieltag empfängt Aachen Borussia Mönchengladbach II in der Kaiserstadt. Weiter geht es am 4. und 5. Spieltag mit Duellen gegen zwei Mannschaften aus dem Ruhrgebiet. So muss Aachen am 19. August zu Rot-Weiß Oberhausen reisen und eine Woche später kommt die Zweitvertretung des FC Schalke 04 zum Tivoli.

Im September warten auf Alemannia Aachen die Duelle beim FC Gütersloh, gegen Rot Weiss Ahlen, bei Fortuna Düsseldorf II und daheim gegen den 1. FC Köln II. Weiter geht es gegen: Fortuna Köln (A), FC Wegberg-Beeck (H), SV Rödinghausen (A), SC Paderborn II (H), SV Lippstadt (A), SC Wiedenbrück (H), 1. FC Düren (H) und SSVg Velbert (A). Das letzte Saisonspiel würde am 18. Mai auf dem Tivoli gegen Velbert steigen.

Anmerkung: Wir betonen an dieser Stelle gerne noch einmal: Vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV), der für die Regionalliga West verantwortlich ist, wurde noch keiner dieser Termine bestätigt.