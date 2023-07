Fortuna Köln: Mittelfeldspieler kommt aus der Hauptstadt

Regionalliga-West-Vertreter Fortuna Köln hat seinen sechsten Neuzugang für die Saison 2023/2024 präsentiert.

Fortuna Köln kann mit Joel Vieting den nächsten Neuzugang vermelden.

Der 20-Jährige offensive Mittelfeldspieler spielte in der vergangenen Saison für den Berliner AK in der Regionalliga Nordost.

Vieting spielte von der U14 bis zur U16 bereits für unsere Fortuna und wechselte dann auf die andere Rheinseite zu Viktoria Köln. Von dort zog es den 20-Jährigen zum Berliner AK, bei dem er in seinem ersten Profijahr 13 Einsätze verbuchen konnte.

Vieting freut sich auf die Chance bei Fortuna Köln: " a ich in der Jugend bereits für die Fortuna gekickt habe, freue mich extrem über meine Rückkehr in die Kölner Südstadt. Ich werde versuchen von Anfang an Gas zu geben und mir möglichst viele Spielanteile zu erarbeiten."

Matthias Mink, Sportlicher Leiter der Fortuna: "Joel ist ein interessanter Nachwuchsspieler, den wir zwei Wochen im Probetraining hatten. Er kommt aus Köln und hat im Training überzeugt. Wir sehen Ihn als Perspektivspieler mit der Chance auf mehr."

Fortuna Köln: Sechs Zugänge fix

Vieting ist nach Danny Breitfelder (TSV Steinbach Haiger), Tim Brdarić (SG Wattenscheid 09), Marvin Mika (SV Lippstadt), Lennart Winkler (SV Straelen) und Waiss Ezami (eigene U19) der sechste Zugang. Zudem kommt mit Thomas Kraus ein früherer Aufstiegsheld der Fortuna als Co-Trainer zurück in den Kölner Süden. Derweil werden Lars Lokotsch (SC Verl), Sascha Marquet, Jan-Luca Rumpf, Dustin Wilms (alle Alemannia Aachen), Jean-Marie Nadjombe (Mainz 05 II), Jules Schwadorf, Kai Försterling und Hannes Kramp (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen.

Die Fortuna will gut in die Saison starten und dann schauen, was nach oben hin gehen könnte. Trainer Markus von Ahlen gegenüber RevierSport: "Die absoluten Topfavoriten sind Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV und der SV Rödinghausen. Was unser Ziel anbelangt: Wir wollen alles daran setzen, mit harter Arbeit einen besseren Start und eine bessere Saison als im letzten Jahr zu haben."