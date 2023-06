Regionalliga West: Nächster Zugang - Ahlen schlägt in der Schalker Knappenschmiede zu

Rot Weiss Ahlen hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Es kommt ein Spieler aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04.

Nach dem Ende seiner Juniorenzeit beim FC Schalke 04 will Erik Lanfer in der Regionalliga West die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen. Allerdings nicht in der U23 der Königsblauen, sondern bei Rot Weiss Ahlen.

Das gab der Verein von der Werse am Donnerstagnachmittag bekannt. Der 19-Jährige ist insgesamt der 13. Zugang bei RWA. Lanfer ist flexibel einsetzbar und kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch als Linksverteidiger auflaufen.

Er wurde seit 2012 bei Schalke ausgebildet. In den vergangenen zwei Jahren gehörte er zum U19-Kader von Kulttrainer Norbert Elgert. Lanfer bestritt insgesamt 25 Partien für die A-Junioren (zwei Tore, zwei Vorlagen). In der vergangenen Saison absolviert er elf von 14 möglichen Partien in der U19-Bundesliga West, davon sechs von Beginn an. Zudem erzielte er das Siegtor im DFB-Pokalhalbfinale gegen Mainz 05.

"Seine Ausbildung in der U19-Bundesliga hat ihn zu einem vielseitigen Spieler geformt, der bereit ist, seine Fähigkeiten und sein Engagement für Rot Weiss Ahlen einzusetzen", teilte der Verein mit. "Sportdirektor Orhan Özkara zeigt sich begeistert über den Zugang von Erik Lanfer. Mit seinem Talent und seiner Entschlossenheit wird Erik zweifellos eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein."

Die Ahlener haben die Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison längst aufgenommen. An diesem Donnerstag sind sie ins Trainingslager nach Goch gereist - mit Neuzugang Erik Lanfer.

Die Zu- und Abgänge von Rot Weiss Ahlen im Überblick:

Zugänge: Derrick Kyere, Kosuke Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Luka Tankulic (SV Meppen), Levent Taylan Öztürk (SC Preußen Münster U19), Clinton Asare (VfB Homberg), Serhat Koruk (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Yasin Altun (SV Lippstadt 08), Emanuel De-Lemos (eigene U19), Maurice Buckesfeld (Rot Weiss Koblenz), Alexander Cvetkovic (Eintracht Trier), Erik Lanfer (FC Schalke 04)

Abgänge: Jan Holldack (1. FC Bocholt), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Dominik Klann (SC Verl, war ausgeliehen), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte)