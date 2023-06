Regionalliga West: FC Gütersloh holt Final-Torschützen vom deutschen U19-Meister

Der FC Gütersloh hat eine hochkarätige Verstärkung vermeldet. Ein Spieler vom deutschen U19-Meister kommt zum Regionalliga-Aufsteiger.

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West hat sich der FC Gütersloh schon mit einigen gestandenen Spielern verstärkt. Am Montagabend präsentierten die Ostwestfalen jedoch einen Neuzugang, der beim FCG seine ersten Schritte im Seniorenfußball gehen soll.

Grigorijs Degtjarevs wechselt an den Heidewald. Bei dem 19-Jährigen handelt es sich um einen Stürmer aus Lettland, der auf einem hohen Level ausgebildet wurde. Er verbrachte die vergangenen drei Jahre im Nachwuchs von Mainz 05.

Mit dem FSV feierte Degtjarevs in der abgelaufenen Spielzeit in die deutsche U19-Meisterschaft. Und daran hatte auch der Bald-Gütersloher seinen Anteil. Im Finale gegen Borussia Dortmund erzielte er nach Einwechslung in der Verlängerung den vorentscheidenden Treffer zum 4:2-Endstand. In der regulären Saison sammelte Degtjarevs zehn Bundesliga-Einsätze für die Mainzer A-Junioren und erzielte dabei drei Tore (zwei Vorlagen).

"Grischa ist ein Spieler mit Entwicklungspotential, der für sein Alter eine sehr gute Physis mitbringt", sagt Güterslohs Trainer Julian Hesse über den Neuzugang. "In Mainz ist er natürlich auf einem Top-Niveau ausgebildet worden. Er ist sehr ehrgeizig und kommt sehr stark über seine Mentalität, Laufstärke und Wucht."

Der 1,89 Meter große Angreifer hatte vor seinem Wechsel nach Mainz bei Arminia Bielefeld gespielt. Zudem lief er im Frühjahr für die lettische U19-Nationalmannschaft auf.

Damit stehen inzwischen neun Neuzugänge beim FCG fest. Ein neunter könnte mit Ben Heuser hinzukommen. Der Youngster von Rot-Weiss Essen erhält die Gelegenheit, sich im Probetraining vorzustellen.

FC Gütersloh: Transfers im Überblick (Stand 26. Juni)

Zugänge: Julian Schauerte, Armin Pjetrovic (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Patrik Twardzik (Rot Weiss Ahlen), Jeffrey Obst (1. FC Bocholt), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück), Philimon Tawiah (Victoria Rosport), Lennard Rolf (Delbrücker SC), Tim Matuschewsky (SC Verl II), Grigorijs Degtjarevs (Mainz 05 U19)

Abgänge: Alexander Bannink (TuS Bersenbrück), Samy Benmbarek (Sprotfreunde Lotte), Christian Will (FC Isselhorst), Tekin Gencoglu (Türkspor Dortmund), Nils Köhler, Nico Bartling, Janik Steringer (alle Ziel unbekannt)