Regionalliga West: Ehemalige Bundesligaspieler bleiben beim 1. FC Düren

Der 1. FC Düren meldet die ersten Vertragsverlängerungen. Auch zwei ehemalige Bundesligaspieler und der Co-Trainer bleiben an Bord.

Nach der erteilten Lizenz für die Regionalliga West laufen die Planungen für die Spielzeit 2023/24 beim 1. FC Düren auf Hochtouren. Nachdem der Klub bereits die ersten Abgänge verkündet hatte, haben jetzt vier Akteure ihren Vertrag verlängert.

Der bekannteste Name ist dabei Christian Clemens. Der 31-Jährige sammelte für den 1. FC Köln, Schalke 04 und Mainz 05 144 Spiele in der Bundesliga. Auch 65 Zweitligaspiele stehen in der Vita des gebürtigen Kölners, der seit Anfang des Jahres in Düren unter Vertrag steht.

Im Januar kam Clemens von Lechia Gdansk aus Polen zum Regionalligisten und hatte in seinen zehn Einsätzen seinen Anteil am sportlich souveränen Klassenerhalt des damaligen Liga-Neulings.

Auch Kevin Goden bleibt den Dürenern erhalten. Der 24-Jährige kam - ebenfalls im Januar - aus der Reserve von 1860 München und sammelte in seinen zehn Spielen je zwei Tore und Vorlagen. Für die Münchener und Eintracht Braunschweig lief Goden 30 Mal in der 3. Liga auf, in der Saison 2018/19 kam er für den 1. FC Nürnberg sogar auf 271 Minuten in der Bundesliga.

Weber vor Jubiläum, auch der Co-Trainer bleibt

Kapitän Mario Weber bleibt ebenfalls an Bord. Für den Innenverteidiger wird es die vierte Saison im Dürener Dress sein. Der Routinier bringt die Erfahrung von 115 Einsätzen in der Mittelrheinliga mit und wird mit seinem ersten Einsatz in der neuen Saison auch in der Regionalliga sein 100. Spiel feiern.

Das Quartett komplettiert Hamza Salman. Der 1. FC Düren ist nach dem TV Herkenrath, Bonner SC, Fortuna Köln und SV Rödinghausen bereits seine fünfte Station in der Regionalliga West. Insgesamt kommt Salman auf 142 Einsätze und 27 Tore im Wettbewerb, die meisten im Kölner Trikot. Für Düren erzielte der bei Bayer Leverkusen ausgebildete Deutsch-Bosnier in seiner ersten Saison nur beim Derby gegen Alemannia Aachen (1:1) einen Treffer.

Neben den vier Spielern gab es auch im Trainerteam eine Verlängerung: Co-Trainer Carsten Wissing bleibt an der Seite von Cheftrainer Boris Schommers an der Linie.