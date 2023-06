Regionalliga: Nach 25 Tor-Beteiligungen in Bayern - Ex-RWE-Flügelflitzer wechselt in den Nordosten

Einige Fans von Rot-Weiss Essen werden sich noch an Joshua Endres erinnern. Bei RWE galt er als "Chancentod". Doch nach seinem RWE-Aus ist er zu einem Torjäger geworden.

Zwischen 2019 und 2021 trug Joshua Endres in 55 Pflichtspielen das Trikot von Rot-Weiss Essen. Der Linksaußen erzielte für RWE neun Treffer und bereitete 13 weitere Tore vor. Im Sommer 2021 verließ er das Ruhrgebiet Richtung Bayern.

In der Regionalliga Bayern schloss er sich dem TSV Aubstadt an. Dieser Wechsel sollte sich für den 26-Jährigen als Volltreffer erweisen.

Nach 16 Toren und sechs Vorlagen in der Serie 2021/2022 legte Endres in der Spielzeit 2022/2023 mit 17 Buden und acht Assists nach. Nach Insgesamt 77 Begegnungen , 33 Toren und 14 Vorlagen verlässt er Aubstadt und schließt sich nach Rot-Weiss Essen den nächsten Traditionsklubs.

Nordost-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena sicherte sich die Dienste von Endres. FCC-Trainer René Klingbeil: "Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, Joshua Endres für uns und unseren Weg gewonnen zu haben. Joshua ist ein torgefährlicher und schneller Offensivspieler, der im vorderen Bereich alle Positionen bekleiden kann. Er ist im besten Fußballalter, bringt bereits viel Erfahrungen mit und passt charakterlich in unsere Truppe."

Endres, der beim FC Schweinfurt 05 ausgebildet wurde, wechselte später in das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig, wo er auch seine ersten Spiele im Herrenfußball absolvierte. Seine anschließenden Stationen waren der KFC Uerdingen, Fortuna Düsseldorfs U23, Rot-Weiss Essen und TSV Aubstadt. Nun geht es für ihn beim FC Carl Zeiss Jena weiter. Insgesamt bringt Joshua Endres die Erfahrung von 180 Regionalligaspielen mit.

Endres freut sich auf die neue Herausforderung: "Jena ist ein traditionsreicher und zugleich ambitionierter Klub mit sehr guten Bedingungen und einer großen Fangemeinde. Ich habe bereits in meiner Jugendzeit Spiele hier in Jena absolviert und mich immer gern an die Anlage und die Atmosphäre erinnert. Ich freue mich auf den FCC - auf den Verein, seine Fans und das neue Stadion. Und natürlich freue ich mich auf die Mannschaft und möchte gern meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind."